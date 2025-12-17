కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్లో కామెంట్లు
రఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి పివి సునీల్ కుమార్ను ఇటీవల ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ గుంటూరులోని సిసిఎస్లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయనను విచారించింది. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తాను థర్డ్ డిగ్రీ హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన ఆరోపణతో ఈ కేసు ముడిపడి ఉంది.
మే 14, 2021న అరెస్టు చేసిన తర్వాత తీవ్ర శారీరక దాడి, తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి పోలీసులు ఆర్ఆర్ఆర్ను ఐపిసి సెక్షన్ 124ఎ కింద దేశద్రోహం ఆరోపణలపై హైదరాబాద్లో అరెస్టు చేశారు.
అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం, తన ప్రకటనల ద్వారా శత్రుత్వాన్ని సృష్టించడం వంటి ఆరోపణలపై ఈ అరెస్టు జరిగింది. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత, కేసును మళ్లీ చురుకుగా కొనసాగించారు. ఆరోపణలకు సంబంధించిన దర్యాప్తును ప్రభావితం చేయకుండా ఉండేలా పివి సునీల్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేశారు.
ఈ పరిణామాల మధ్య, సునీల్ కుమార్ ఎక్స్లో ఆర్ఆర్ఆర్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన తన సస్పెన్షన్ను రఘురామకృష్ణరాజుకు సంబంధించిన ఇటీవలి సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయంతో అనుసంధానించారు. రఘు రామకు సంబంధించిన బ్యాంకు మోసం ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. కేసుపై స్టేను కూడా ఎత్తివేసింది.
సీబీఐ దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి అనుమతించింది. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్లో ఒక న్యూస్ ఛానల్ వీడియోను షేర్ చేసి సమాన న్యాయం అనే అంశాన్ని లేవనెత్తారు. న్యాయమైన సీబీఐ దర్యాప్తును అనుమతించడానికి రఘురామను అన్ని పదవుల నుండి సస్పెండ్ చేయాలని ఆయన వాదించారు.
న్యాయమైన దర్యాప్తును నిర్ధారించడానికి తన సొంత సస్పెన్షన్ ఉద్దేశించబడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. చట్టం అందరికీ సమానమని తెలియజేయడానికి ఆర్ఆర్ఆర్కి కూడా ఇలాంటి ప్రమాణాలు వర్తిస్తాయని ఆయన అన్నారు. అయితే, ఈ వాదనలో కీలకమైన వాస్తవ అంతరాలు ఉన్నాయి.
సునీల్ కుమార్ సస్పెన్షన్ సర్వీస్ రూల్ ఉల్లంఘన కారణంగా జరిగిందని ప్రభుత్వం గతంలో స్పష్టం చేసింది. అనుమతి లేకుండా చేసిన బహుళ విదేశీ పర్యటనలకు సస్పెన్షన్ ముడిపడి ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇది రఘు రామ కృష్ణ రాజు కేసుతో నేరుగా సంబంధం కలిగి లేదు.