Sai Reddy: ముస్లింలు, క్రైస్తవులు హిందూ దేవాలయాలకు వచ్చినప్పుడు అలా చేయరెందుకు?
దశాబ్దాల పాటు వైఎస్ కుటుంబంతో కలిసి పనిచేసిన విజయసాయిరెడ్డి, 2024లో అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జగన్కు దూరమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన సొంత రాజకీయ పార్టీని స్థాపించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అయితే, సాయిరెడ్డి అనుసరిస్తున్న రాజకీయ వ్యూహం తీవ్ర సమస్యలకు దారితీస్తోంది. ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి విషయంలోనూ కుల, మత కోణాలను తెరపైకి తెస్తున్నారు.
Vijaya Sai Reddy
గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు హిందూ దేవాలయాలకు వచ్చినప్పుడు అక్కడి ప్రసాదాన్ని గానీ, పవిత్ర వస్త్రాలను గానీ స్వీకరించరని పేర్కొన్నారు. కానీ హిందువులు చర్చిలు లేదా మసీదులకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అక్కడి నియమ నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఆలయాల్లోకి దళితుల ప్రవేశాన్ని అడ్డుకునే అగ్రవర్ణాల వారికి నాలుగేళ్ల జైలు శిక్ష విధించేలా ఒక కొత్త నిబంధనను తీసుకువస్తానని ఆయన తెలిపారు. సాధారణంగా లౌకిక స్వభావం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి సాయిరెడ్డి మతపరమైన అంశాన్ని తీసుకురావాలని చూస్తున్నారన్న విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో కుల ప్రాతిపదికన విభజన ఉండవచ్చు, కానీ కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు మతపరమైన అసమ్మతి లేదా విభేదాల ఛాయలు కూడా ఎప్పుడూ కనిపించలేదు. కానీ ఇప్పుడు, సాయిరెడ్డి మతపరమైన అంశాన్ని ప్రధాన స్రవంతి రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.