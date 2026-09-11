  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Telangana man's house razed a day after inter-caste love marriage
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (12:39 IST)

కులాంతర ప్రేమ వివాహం.. మరుసటి రోజే వరుడి ఇంటికి కూల్చేశారు.. ఎక్కడ?

Love
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:39 IST)
google-news
కులాంతర ప్రేమ వివాహం జరిగిన మరుసటి రోజే ఓ తెలంగాణ వ్యక్తి ఇల్లును కూల్చివేశారు. తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో, ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఒక దళిత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఇంటిని, వారి వివాహాన్ని  వ్యతిరేకించిన అతని భార్య తరఫు బంధువులు కూల్చివేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
 
ఆ మహిళ బీసీ వర్గానికి చెందినవారు. ఈ ఘటన గురువారం సాయంత్రం గద్వాల రూరల్ మండలం రేపల్లి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్న ఆ వ్యక్తి, కళాశాల చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ మహిళ రేపల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. వారు ఇద్దరూ హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తూ ప్రేమలో పడ్డారని, సెప్టెంబర్ 9న వివాహం చేసుకున్నారని ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.
 
ఆ వ్యక్తి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తుండగా, వారి సొంత గ్రామంలోని ఇంట్లో ఎవరూ ఉండేవారు కాదు. ఆ ఇల్లు గత కొన్ని నెలలుగా ఖాళీగా ఉందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా చూస్తే, వారి వివాహానికి ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఆ అధికారి చెప్పారు.
 
ఆ వ్యక్తి ఆ మహిళను వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిన తర్వాత, గురువారం సాయంత్రం ఆమె బంధువులు కొందరు ట్రాక్టర్‌ను ఉపయోగించి ఆ ఇంటిలోని ఒక గదిని కూల్చివేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, ట్రాక్టర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పశ్చాత్తాపం అనే పదమే నా డిక్షనరీ లేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్

అపుడు నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నాను : సమంత

అపుడు నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నాను : సమంతఒకానొక సమయంలో నటనకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని అనుకున్నానని ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ఒకానొక సమయంలో పూర్తిగా నటనకు స్వస్తి చెప్పాలని భావించానని, ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా తనకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలనిపించినట్లు చెప్పారు. అందుకే పలుచోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు తెలిపారు.

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?

బిగ్ బాస్ తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్, ఏంటది?సామాన్యుడైన ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నాడా? మహాపరీక్షలో మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్ ఈ సాయంత్రం కనిపించబోతుంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లో జరుగుతున్న మహాపరీక్ష తమ మొదటి పెద్ద ట్విస్ట్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సాయంత్రం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఎలిమినేషన్ జరగనుంది..? తాజా సమాచారం ప్రకారం, సామాన్యుడైన కంటెస్టెంట్ ఆర్జే చరణ్‌ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడు. సాంప్రదాయ వారాంతపు ఎలిమినేషన్‌కు భిన్నంగా, సీజన్‌ ప్రారంభంలోనే, అదీ వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ జరుగనుండటం కంటెస్టెంట్లకు, ప్రేక్షకులకు కూడా షాకే!. చరణ్ ఒక సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, సెలబ్రిటీలు-సామాన్యుల మధ్య పోరులో భాగమయ్యాడు.

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలు

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలుఈరోజు విడుదలైన రెండు తమిళ సినిమాలు, ఓ తెలుగు సినిమా నిరుత్సాహ పరిచాయి. తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ, దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ కలయికలో వచ్చిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మల్లీప్టెక్స్ లోనే ప్రేక్షకులు కరువయ్యారు. అప్పటికే ఓవర్ సీన్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి నెగెటివ్ టాక్ రావడం కూడా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని బాగా స్పెడ్ అయింది. దానితో ఐమాక్స్ లో రెండో ఆటను రద్దుచేయాల్సి వచ్చింది.

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్

Deepika Padukone :దువా రెండవ పుట్టినరోజున గర్బిణీ ఫొటోలను పంచుకున్న దీపికా పడుకోన్రణవీర్ సింగ్, దీపికా పడుకోన్, తమ కుమార్తె దువా రెండవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 8, 2026న ఆత్మీయమైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దువా 2024లో అదే రోజున జన్మిస్తుంది. దీపికా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించడంతో, వారు తమ రెండవ బిడ్డ గురించి సూచన ఇచ్చారు.

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సమంత మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాన్షు నిర్మించారు. జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఆమె నటనలోకి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు. సమంత మొదట్లో ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారని రాజ్ వెల్లడించారు.