కులాంతర ప్రేమ వివాహం.. మరుసటి రోజే వరుడి ఇంటికి కూల్చేశారు.. ఎక్కడ?
కులాంతర ప్రేమ వివాహం జరిగిన మరుసటి రోజే ఓ తెలంగాణ వ్యక్తి ఇల్లును కూల్చివేశారు. తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో, ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఒక దళిత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఇంటిని, వారి వివాహాన్ని వ్యతిరేకించిన అతని భార్య తరఫు బంధువులు కూల్చివేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ మహిళ బీసీ వర్గానికి చెందినవారు. ఈ ఘటన గురువారం సాయంత్రం గద్వాల రూరల్ మండలం రేపల్లి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న ఆ వ్యక్తి, కళాశాల చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ మహిళ రేపల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. వారు ఇద్దరూ హైదరాబాద్లో నివసిస్తూ ప్రేమలో పడ్డారని, సెప్టెంబర్ 9న వివాహం చేసుకున్నారని ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.
ఆ వ్యక్తి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హైదరాబాద్లో నివసిస్తుండగా, వారి సొంత గ్రామంలోని ఇంట్లో ఎవరూ ఉండేవారు కాదు. ఆ ఇల్లు గత కొన్ని నెలలుగా ఖాళీగా ఉందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా చూస్తే, వారి వివాహానికి ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఆ అధికారి చెప్పారు.
ఆ వ్యక్తి ఆ మహిళను వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిన తర్వాత, గురువారం సాయంత్రం ఆమె బంధువులు కొందరు ట్రాక్టర్ను ఉపయోగించి ఆ ఇంటిలోని ఒక గదిని కూల్చివేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, ట్రాక్టర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.