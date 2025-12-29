30 నుంచి శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు : తితిదే చైర్మన్ నాయుడు
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమల తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మంగళవారం నుంచి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు. ఇందుకోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి డిసెంబరు 30, 31, జనవరి 1 తేదీల్లో 1.89 లక్షల టోకెన్లను ఈ-డిప్ ద్వారా తితిదే కేటాయించిందని తెలిపారు. ఈ టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకే ఆ మూడు రోజుల్లో దర్శనం కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఎంట్రీ పాయింట్స్ వద్ద టోకెన్ స్కానింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకుని భక్తులు దర్శనానికి వెళ్లాలని కోరారు. అలాగే, భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ తలెత్తకుండా క్యూలైన్ నిర్వహించాలని బీఆర్ నాయుడు అధికారులకు సూచించారు.
మరోవైపు, వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లను ఆయన తితిదే అధికారులతో కలిసి సోమవారం పరిశీలించారు. తితిదే సీవీఎస్వో, జిల్లా ఎస్పీ, చీఫ్ ఇంజినీర్, పలు విభాగాల అధికారులు బీఆర్ నాయుడు వెంట ఉన్నారు. శిలాతోరణం, కృష్ణతేజ, ఏటీజీహెచ్ క్యూలైన్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ వద్ద క్షేత్రస్థాయిలో సదుపాయాలను వారు పరిశీలించారు. ఈ దర్శనాల సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు, తితిదే అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేసినట్టు తెలిపారు.