ఒకే ఫండ్లో బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలోనే మొట్టమొదటి ఆఫరింగ్
హైదరాబాద్: బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్, బంధన్ బీఎస్ఈ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అన్ని రంగాలలోని అగ్రగాములకు పెట్టుబడిదారులకు ప్రత్యేకమైన ప్రాప్యతను అందించే భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఇండెక్స్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండెడ్ స్కీమ్, బీఎస్ఈ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ను ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది బీఎస్ఈ 500 ఇండెక్స్లోని 21 రంగాలలో ప్రతిదాని నుండి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా అగ్ర మూడు కంపెనీలను గుర్తిస్తుంది.
ఈ న్యూ ఫండ్ ఆఫర్(NFO)3 సెప్టెంబర్ 2025న ప్రారంభమై, 17 సెప్టెంబర్ 2025న ముగుస్తుంది. బంధన్ బీఎస్ఈ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టుబడులను లైసెన్స్ పొందిన మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఆర్థిక సలహాదారులు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా లేదా నేరుగా వెబ్ సైట్లో చేయవచ్చు.
ఈ ప్రారంభోత్సవంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, బంధన్ ఏఎంసీ సీఈఓ, శ్రీ విశాల్ కపూర్ ఇలా అన్నారు, భారతదేశ క్యాపిటల్ మార్కెట్లు వేగవంతమైన పరివర్తనకు లోనవుతున్నాయి, స్థాపించబడిన రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. కొత్త పరిశ్రమలు వృద్ధి చోదకులుగా ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రంగాలలోని అగ్రగాములు ఆర్థిక చక్రాలలో స్థితిస్థాపకతను, అంతరాయాల యొక్క తక్కువ ప్రమాదాన్ని, దీర్ఘకాలిక విలువను నడిపించే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. బంధన్ బీఎస్ఈ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్రారంభంతో, దేశ వృద్ధి కథనానికి శక్తినిస్తున్న నిరూపితమైన అగ్రగాములకు పెట్టుబడిదారులకు సరళమైన, విస్తృత-ఆధారిత ప్రాప్యతను ఇచ్చే భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఆఫరింగ్ను పరిచయం చేయడం మాకు గర్వకారణం.
బీఎస్ఈ ఇండియా సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక థీమాటిక్ ఇండెక్స్, ఇది మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా బీఎస్ఈ 500 ఇండెక్స్లోని ప్రతి రంగం నుండి అగ్ర 3 కంపెనీలను ట్రాక్ చేస్తుంది. బీఎస్ఈ సెక్టార్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ 500 స్టాక్ల నుండి తీసుకోబడినప్పటికీ, ఇది ఎక్కువగా లార్జ్-క్యాప్ అధికంగా ఉంటుంది. చారిత్రాత్మకంగా, ఈ వ్యూహం తక్కువ అస్థిరతతో విస్తృత మార్కెట్-వంటి రాబడులను అందించింది. వైవిధ్యం, మార్కెట్-క్యాప్ వెయిటింగ్, తీవ్రమైన సింగిల్-స్టాక్ పందాలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి, తద్వారా సంభావ్య స్థిరత్వాన్ని అందిస్తాయి.