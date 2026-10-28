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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (10:11 IST)

రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డులో నియామక ప్రక్రియ.. 1,265 ఖాళీలు భర్తీ

jobs
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (10:11 IST)
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వివిధ రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డులు, జోన్‌లలో స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల కోసం 1,265 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తూ, భారతీయ రైల్వే ఒక ప్రత్యేక నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. మంగళవారం నుండి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభమవుతాయని ఒక అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
 
ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ నవంబర్ 25, 2026న ముగుస్తుందని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ అవకాశాలు పలు రైల్వే జోన్‌లలో విస్తరించి ఉన్నాయి. దీనివల్ల అర్హులైన గ్రాడ్యుయేట్లు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడవచ్చు. 
 
అత్యధికంగా ఆర్ఆర్‌బి ముంబై 177 ఖాళీలను ప్రకటించగా, ఆ తర్వాత జమ్మూ-శ్రీనగర్ 122, చెన్నై 119 ఖాళీలతో ఉన్నాయి. కేంద్రీకృత ఉపాధి ప్రకటన (CEN) నెం. 08/2026 కింద స్టేషన్ మాస్టర్ నియామకం కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ప్రారంభించడంతో, భారతీయ రైల్వే గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులకు కొత్త ఉపాధి మార్గాన్ని తెరిచిందని ఆ ప్రకటన తెలిపింది. 
 
అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించే ముందు, వివరణాత్మక అర్హతా నిబంధనలు, ఖాళీల పంపిణీ, దరఖాస్తు సూచనలను సమీక్షించుకోవాలని మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది. అభ్యర్థులు వివరణాత్మక నియామక ప్రకటన, అర్హతా ప్రమాణాలు, పరీక్షా సిలబస్, దరఖాస్తు సూచనలు, ఆర్ఆర్‌బి వారీ ఖాళీల వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా పొందవచ్చు. 
 
ఈ ప్రత్యేక నియామక ప్రక్రియ, అభ్యర్థులకు ఆ పోస్టుకు సంబంధించిన అర్హతా ప్రమాణాలు, పరీక్షా విధానాలు మరియు ఖాళీల వివరాలతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక ప్రకటనను అందిస్తుందని అది తెలిపింది. రాయితీ టిక్కెట్లు, స్థిర రిజర్వేషన్ కోటాలు, రైల్వే పాస్‌లు, గ్రూప్ బుకింగ్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని, భారతీయ రైల్వే ప్రస్తుతం అక్టోబర్ 31 వరకు సెంట్రల్ రైల్వే నెట్‌వర్క్ అంతటా టిక్కెట్ల తనిఖీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని ఒక ప్రత్యేక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
 
టిక్కెట్ల తనిఖీ సిబ్బంది ప్రయాణికుల అర్హతను ధృవీకరించి, రాయితీలు, కోటా ప్రయాణాల కోసం అసలైన గుర్తింపు పత్రాన్ని తప్పనిసరిగా చూపించాలని కోరతారు. ఈ తనిఖీ రైల్వే స్టేషన్లతో పాటు లోకల్ రైళ్లలో కూడా జరుగుతోంది.
 
ఆమోదయోగ్యమైన గుర్తింపు పత్రాలలో ఆధార్, పాస్‌పోర్ట్, పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటర్ ఐడి, ప్రభుత్వ ఫోటో ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి, ఫోటోతో కూడిన బ్యాంక్ పాస్‌బుక్, లామినేటెడ్ ఫోటోతో కూడిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు అసలైన పత్రాన్ని తమ వెంట ఉంచుకోవాలి. కేవలం ఫోటో కాపీ లేదా వారి ఫోన్‌లో ఉన్న పత్రం చిత్రంపై ఆధారపడకూడదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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