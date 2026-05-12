మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (17:05 IST)

స్కూలు గెట్ టు గెదర్‌లో కలిశారు .. చివరకు ప్రాణాలు పోయాయి

పదో తరగతి గెట్ టు గెదర్‌లో కలిసిన ఓ వ్యక్తి చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ దారుణ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం, సింగిరెడ్డిపల్లిలో జరిగింది. 
 
పోలీసుల కథనం మేరకు... ఈ గ్రామానికి చెందిన అలేఖ్య, వంశీలు పదో తరగతి చదివే రోజుల్లో గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు కలిసిరాక వారిద్దరూ వేర్వేరు వ్యక్తులను వివాహం చేసుకున్నారు. 
 
అయితే, టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థుల పూర్వసమ్మేళనం జరిగింది. దీనికి అలేఖ్య, వంశీలు హాజరయ్యారు. దీంతో వారి మధ్య మళ్లీ ప్రేమ చిగురించింది. ఈ విషయం అలేఖ్య భర్త నవీన్‌కు తెలియడంతో భార్యపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి, పద్దతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించాడు. 
 
అయినా వారిలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. దీంతో ఏప్రిల్ 30వ తేదీన వంశీని హైదరాబాద్ నగరానికి పిలిపించిన నవీన్... వంశీకి పీకల వరకు మద్యం తాపించి, తన స్నేహితుడు భాస్కర్ సహాయంతో కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. 
 
ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్‌లో చుట్టి కారు డిక్కీలో వేసుకుని మంథని సమీపంలోని గాడుదుల గండి లోయలో పడేశాడు. మిస్సింగ్ కేసుగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు.. మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా నిందితులు ఆలేఖ్య, నవీన్‍‌, భాస్కర్‌లను అరెస్టు చేశారు. 

