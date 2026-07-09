భారతదేశంలోని సి-సూట్లో ఇప్పుడు 55 శాతానికి మిలీనియల్స్ ప్రాతినిధ్యం: లింక్డ్ఇన్
వ్యాపారాలు నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానాన్ని ఏఐ మారుస్తున్నందున, భారతదేశంలో సి-సూట్కు చేరే మార్గం మరింత విస్తృతమవుతూ, సరళంగా కాకుండా మారుతోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్ యొక్క తాజా ప్లాట్ఫామ్ డేటా ప్రకారం, భారతదేశంలోని సి-సూట్లో ఇప్పుడు మిలీనియల్స్ 55%కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. తద్వారా భారతదేశంలోని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లలో వీరే అతిపెద్ద తరం సమూహంగా నిలిచారు. గత ఏడేళ్లలో భారతదేశంలోని సి-సూట్లో మిలీనియల్స్ ప్రాతినిధ్యం 14.5% పెరిగింది, ఇది భారతదేశ నాయకత్వ మార్కెట్లో వస్తున్న విస్తృత మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది.
వృత్తిపరమైన విస్తృత అనుభవం భారతదేశ నాయకత్వ ప్రయోజనంలో భాగంగా మారుతోంది
లింక్డ్ఇన్ ప్లాట్ఫామ్ డేటా ప్రకారం, భారతదేశంలోని సి-సూట్ నాయకులలో ఒకే పరిశ్రమలో అనుభవం సుమారు 80% నుండి 58%కి పడిపోయింది. ఇది వివిధ కంపెనీలు, విభాగాలు, వ్యాపార సందర్భాలలో అనుభవానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్న నాయకత్వ మార్కెట్ను సూచిస్తోంది. కొత్త లింక్డ్ఇన్ పరిశోధన ప్రకారం, ఈ మార్పుకు ఏఐ మరింత వేగాన్ని చేకూరుస్తోంది. 84% మంది భారతీయ సి-సూట్ నాయకులు ఇది తమ సంస్థలో కొత్త పాత్రలను సృష్టిస్తోందని చెబుతున్నారు, ఈ అభిప్రాయాన్ని సీఎమ్ఓలు(94%) అత్యంత బలంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నాయకులు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కూడా ఏఐని మరింత ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగిస్తున్నారు, ఏఐ సాధనాల నుండి వచ్చే సమాచారం ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన అడుగు అని 84% మంది చెబుతున్నారు.
లింక్డ్ఇన్ ఇండియా కంట్రీ మేనేజర్, ఎల్ఎస్ఎస్ ప్రొడక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్- కుమరేష్ పట్టాభిరామన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని సి-సూట్ నాయకత్వం మరింత సవాలుతో కూడిన దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. పాత పద్ధతుల ప్రభావాన్ని ఏఐ తగ్గిస్తోంది. దీని అర్థం, నాయకులు ఈ మార్పును ఎదుర్కోవాలి, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. స్పష్టమైన మార్గసూచి లేకుండానే విజయాన్ని అంచనా వేయాలి. అదే సమయంలో కొత్త ఆధారాలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. తమ నిర్ణయాలకు ఏఐని అనుకూలమైన సాధనంగా ఉపయోగించుకోగలిగే, టెక్నాలజీ, ప్రతిభ, వ్యాపార బృందాలను చర్చలలోకి ముందుగానే తీసుకురాగలిగే, సామర్థ్య లోపాలు వ్యాపార లోపాలుగా మారకముందే వాటిని గుర్తించగలిగే నాయకులుగా ఉంటారు. మార్కెట్ మారుతున్నంత వేగంగా నిరంతరం నేర్చుకునే నాయకుల నుండే అసలైన ప్రయోజనం లభిస్తుంది అని అన్నారు.
వేగం అనేది నాయకత్వానికి సంబంధించిన కొత్త సవాలుగా మారుతోంది
దాదాపు ఐదుగురు భారతీయ సి-సూట్ నాయకులలో నలుగురు, ఏఐ ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా అంచనా వేయగలిగే దానికంటే వేగంగా ముందుకు సాగాలనే ఒత్తిడిలో ఉన్నామని చెబుతున్నారు. ఈ ఒత్తిడి సిఎంఓలలో(82%), సిటీఓలలో(81%) అత్యధికంగా ఉంది. కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్, సాంకేతిక స్వీకరణను ఏఐ ఎంత వేగంగా మారుస్తుందో ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. అదేసమయంలో, 39% మంది భారతీయ సి-సూట్ నాయకులు, నిరంతర అనిశ్చితి మధ్య వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడాన్ని ఒక ప్రధాన సవాలుగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా సిఎంఓలలో(46%), సీఈఓలలో (43%) ఇది ఎక్కువగా ఉంది. వేగంతో తీసుకునే నిర్ణయాల నాణ్యతే అతిపెద్ద నాయకత్వ పరీక్ష అని ఇది చూపిస్తుంది.
వర్క్ఫోర్స్ విజిబిలిటీ సి-సూట్కు ఒక అంధ బిందువుగా మారుతోంది
ఉద్యోగాలు, సామర్థ్యాలను ఏఐ మారుస్తున్నందున, 51% మంది భారతీయ సి-సూట్ నాయకులు తమ సంస్థలకు అవసరమయ్యే భవిష్యత్ ఉద్యోగాలు, నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాల విషయంలో వర్క్ఫోర్స్ అంధ బిందువు ఉందని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇది సిఎంఓలలో 58%తో అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వర్క్ఫోర్స్ ప్లానింగ్ ఇకపై కేవలం హెచ్ ఆర్ ప్రాధాన్యత మాత్రమే కాదని డేటా చూపిస్తుంది. ఇది వ్యాపార వృద్ధి, సాంకేతిక స్వీకరణ, కస్టమర్ స్ట్రాటజీ మరియు సంస్థాగత రూపకల్పన వంటి అన్ని రంగాలను ప్రభావితం చేసే ఒక ఉమ్మడి నాయకత్వ సవాలుగా మారుతోంది.
ఏఐ పెట్టుబడుల నుండి అత్యంత స్పష్టమైన అంచనా ఆవిష్కరణే
దాదాపు 10 మంది భారతీయ సి-సూట్ నాయకులలో 9 మంది, తమ సంస్థ యొక్క ఏఐ పెట్టుబడుల నుండి లభించే అత్యంత ముఖ్యమైన ఫలితం ఆవిష్కరణే అని చెబుతున్నారు. ఈ అంచనా సిఎంఓ లలో 92%తో అత్యంత బలంగా ఉండగా, ఆ తర్వాత సీఈఓలు, సిటిఓలు చెరో 91%తో, సిహెచ్ఆర్ఓలు 82%తో ఉన్నారు. ఏఐ వ్యాపార కార్యకలాపాలలోకి మరింత విస్తృతంగా ప్రవేశిస్తున్నందున, నాయకులు కేవలం ఉత్పాదకతకు మించి చూస్తూ, ఈ సాంకేతికత సంస్థలకు కొత్త ఉత్పత్తులను సృష్టించడానికి, కస్టమర్ అనుభవాలను మెరుగుపరచడానికి, కొత్త పని విధానాలను ఆవిష్కరించడానికి, బలమైన పోటీతత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఎలా సహాయపడుతుందనే దానిపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
అత్యున్నత స్థాయిలో ఏఐ నైపుణ్యాలు అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి
నాయకత్వ పాత్రలు అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల నుండి ఆశించే నైపుణ్యాలు కూడా మారుతున్నాయి. భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అగ్రగామి ఐదు సి-సూట్ నైపుణ్యాలలో నాలుగు ఏఐకి సంబంధించినవే. వాటిలో ఏఐ ఏజెంట్లు, ఏఐ ఉత్పాదకత, రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్, ఏఐ వ్యూహం ఉన్నాయి. భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సి-సూట్ నైపుణ్యం ఏఐ ఏజెంట్లు, ఇది సంవత్సరానికి సుమారు 18.6% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. వ్యాపార వ్యూహంలో ఏఐ మరింత కీలకంగా మారుతున్నందున, సీనియర్ నాయకుల అవసరాలలో స్పష్టమైన మార్పును సూచిస్తూ, 2020 నుండి ఏఐకి సంబంధించిన ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు, సాంకేతిక నైపుణ్యం కూడా 10.9% పెరిగాయి.
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M.S. Raju: మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ వుంటుంది : ఎం.ఎస్. రాజు
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చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
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Toxic song: యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా తబాహీ సాంగ్
మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ కలిసి 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలోని తొలి పాట 'తబాహీ' అఫీషియల్ మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశాయి. ఆడియో విడుదలైనప్పటి నుంచే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ పాటకు ఇప్పుడు విజువల్ రూపం రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది.