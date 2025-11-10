అమెరికాలో తీవ్ర దగ్గు, ఛాతినొప్పితో మృతి చెందిన ఏపీ బాపట్ల విద్యార్థిని
అమెరికాలో ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న 23 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థిని తీవ్రమైన దగ్గు, ఛాతీ నొప్పితో అనారోగ్యంతో మరణించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన రాజ్యలక్ష్మి యార్లగడ్డ, అలియాస్ రాజి, టెక్సాస్ ఏఅండ్ఎం యూనివర్సిటీ కార్పస్ క్రిస్టి నుండి ఇటీవల డిగ్రీ పొందినట్లు టెక్సాస్లోని డెంటన్ నగరంలో ఆమె బంధువు చైతన్య వైవీకే ప్రారంభించిన గోఫండ్మి ప్రచారంలో తేలింది.
బాపట్ల జిల్లాలోని కర్మెచేడు గ్రామంలో సన్నకారు రైతులుగా ఉన్న తన కుటుంబానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించాలనే ఆశతో ఆమె అమెరికాకు వచ్చిందని నిధుల సేకరణ సంస్థ తెలిపింది. తన వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న రాజి, రెండు మూడు రోజులు తీవ్రమైన దగ్గు, ఛాతీ నొప్పితో అస్వస్థతకు గురయ్యారని ఆమె బంధువు చెప్పారు.
నవంబర్ 7 ఉదయం, ఆమె అలారం మోగుతున్నప్పుడు ఆమె మేల్కొనలేదని ఆమె బంధువు తెలిపారు. ఆమె అంత్యక్రియల ఖర్చులు, విద్యా రుణాలు, ఆమె మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకురావడానికి, ఆమె కుటుంబానికి కొంత ఆర్థిక సహాయం కోసం 125,000 అమెరికన్ డాలర్లు సేకరించడం ఈ నిధుల సేకరణ లక్ష్యం. ఇంతలో, మరణానికి ఖచ్చితమైన కారణాన్ని గుర్తించడానికి అమెరికాలో మృతదేహానికి వైద్య పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి.