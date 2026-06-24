  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Iran invites PM Modi to Ayatollah Khamenei's funeral
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (16:32 IST)

జూలై నెలలో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు

khameni
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (16:32 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (16:32 IST)
google-news
అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జూలై నెలలో జరుగనున్నాయి. ఈ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనాల్సిందిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు దౌత్య వర్గాలు బుధవారం వెల్లడించాయి. అయితే, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటనేదీ రాలేదు.
 
జులై 5 నుంచి 9 వరకు ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమం జరగనుంది. తొలుత టెహ్రాన్‌, ఖోమ్‌ పట్టణాల్లో అంతిమ సంస్కారాలకు సంబంధించి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. 9వ తేదీన ఖమేనీ స్వస్థలం మషాద్‌లో ఆయనను ఖననం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
గత ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరాన్‌‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడులు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి రోజే ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో జరిపిన దాడిలో 86 ఏళ్ల అలీ ఖమేనీ, మరో 40 మంది అత్యున్నత సైనికాధికారులు మృతి చెందారు. 
 
ఖమేనీ కుటుంబంలో  కుమార్తె, అల్లుడు, కోడలు, మనవరాలు మృతి చెందగా.. కుమారుడు మొజ్తాబా కూడా గాయపడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అలీ ఖమేనీ మరణంతో మొజ్తాబాను సుప్రీం లీడర్‌గా ఎన్నుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. 
About Writer
ఠాగూర్

రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్

రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కుమారుడు రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించడంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. ఒక తండ్రిగా గర్వపడుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. అలాగే, సుమతీ శతకంలోని ఓ పద్యాన్ని ఆయన ఉటంకించారు.

Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్

Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్కాగా, 'ధర్మన్': కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఖరారు కావడానికి ముందు ముగ్గురు దర్శకులు ఎందుకు మారారో రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. KS రవికుమార్, సుందర్ సి, సిబి చక్రవర్తి తర్వాత, కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ నటించనున్న 'ధర్మన్' చిత్రానికి అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు.

Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్

Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్‌ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పెద్ది మెగా బ్లాక్‌బస్టర్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించారు.

Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది

Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుందిరామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది

Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్‌కు విషెస్ చెప్పిన త్రిష

Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్‌కు విషెస్ చెప్పిన త్రిషతమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను నటి త్రిష తెలపలేదని వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ఇంకా ఆమె విజయ్ నుంచి దూరమైందని, అలాగే సోషల్ మీడియాను త్రిష అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ వార్తలకు త్రిష తాజా పోస్టుతో చెక్ పెట్టారు. జూన్ 22న విజయ్ 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు రాకపోవడంతో, ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విజయ్‌ను అన్‌ఫాలో చేశారనే వార్తలు చర్చకు దారితీశాయి. వారి స్నేహబంధం దెబ్బతిన్నదంటూ సాగిన ఈ ప్రచారానికి ఫుల్‌స్టాప్ పెడుతూ, విజయ్‌తో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని త్రిష సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసారు.