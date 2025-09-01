National Nutrition Week: జాతీయ పోషకాహార వారం.. ఇవి తీసుకుంటే?

జాతీయ పోషకాహార వారం అనేది పోషకాహారంపై దృష్టి సారించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమం. భారతదేశంలో, 1982 నుండి ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో దీనిని పాటిస్తారు. ఈ రోజున, వివిధ స్థానిక, ప్రపంచ సమాజాలు వివిధ కార్యక్రమాలు, మాధ్యమాల ద్వారా పోషకాహార ప్రాముఖ్యతను సమర్థించడానికి సమావేశమవుతాయి.
ఒక దేశం ఆర్థిక శ్రేయస్సు-ఆహార ఉత్పత్తి స్థాయికి, అలాగే పోషకాహార అంతరాలను తొలగించే స్థాయికి మధ్య బలమైన సంబంధం కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, పేదలలోనే కాకుండా అన్ని సామాజిక-ఆర్థిక సమూహాలలో కూడా పోషకాహార లోపం పరిధిని ప్రదర్శించింది.
కూరగాయలు, పండ్లు పుష్కలంగా తినండి
స్నాక్స్ కోసం, చక్కెరలు, కొవ్వులు లేదా ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు బదులుగా, పచ్చి కూరగాయలు, తాజా పండ్లను ఎంచుకోండి. కూరగాయలు, పండ్లను ఎక్కువగా ఉడికించడం మానుకోండి ఎందుకంటే ఇది ముఖ్యమైన విటమిన్లను కోల్పోయేలా చేస్తుంది.
కూరగాయలు, పండ్లు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఆహార ఫైబర్, మొక్కల ప్రోటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లకు ముఖ్యమైన వనరులు. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారంలో ఉన్నవారికి ఊబకాయం, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, డయాబెటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
జంతువుల కొవ్వులు లేదా సంతృప్త కొవ్వులు అధికంగా ఉండే నూనెలు (వెన్న, నెయ్యి, పందికొవ్వు, కొబ్బరి మరియు పామాయిల్) కాకుండా అసంతృప్త కూరగాయల నూనెలను (ఆలివ్, సోయా, పొద్దుతిరుగుడు లేదా మొక్కజొన్న నూనె) ఉపయోగించండి.
ఎర్ర మాంసం కంటే సాధారణంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉండే తెల్ల మాంసం (ఉదా. కోడి మాంసం), చేపలను ఎంచుకోండి.
ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలను పరిమిత పరిమాణంలో మాత్రమే తినండి ఎందుకంటే వీటిలో కొవ్వు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
తక్కువ కొవ్వు లేదా తగ్గిన కొవ్వు కలిగిన పాలు, పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోండి. పారిశ్రామికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ట్రాన్స్-ఫ్యాట్ కలిగి ఉన్న ప్రాసెస్ చేసిన, కాల్చిన, వేయించిన ఆహారాలను నివారించండి.
జాతీయ పోషకాహార వారోత్సవ చరిత్ర
జాతీయ పోషకాహార వారోత్సవ చరిత్రను 1982 నుండి గుర్తించారు. ఆ సమయంలోనే మొట్టమొదటి జాతీయ పోషకాహార వారోత్సవం జరిగింది. దీనిని ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బోర్డు ప్రారంభించింది. ఇది ఇప్పుడు మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖలో భాగం. పోషకాహార ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పడం, ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి ప్రోత్సహించడం ప్రాథమిక లక్ష్యం.