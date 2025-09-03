Beijing : పుతిన్తో భేటీ అయిన కిమ్ జోంగ్- రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే?
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉత్తర కొరియా నాయకుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ బీజింగ్లో ద్వైపాక్షిక చర్చలు ప్రారంభించడానికి సమావేశమయ్యారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన 80వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చైనా రాజధాని బీజింగ్ నడిబొడ్డున జరిగిన ఒక ప్రధాన సైనిక కవాతులో పాల్గొన్న తర్వాత ఇద్దరు నాయకులు డయోయుటై రాష్ట్ర అతిథి గృహంలో అధికారికంగా సమావేశమయ్యారు.
పుతిన్, కిమ్ అధికారిక రిసెప్షన్ నుండి చర్చల వరకు ఒకే కారులో ప్రయాణించారని క్రెమ్లిన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లో తెలిపింది. సమావేశం ప్రారంభం కాగానే విలేకరుల ముందు పుతిన్ మాట్లాడుతూ, రష్యాలోని కుర్స్క్ సరిహద్దు ప్రాంతంలోకి ఉక్రేనియన్ చొరబాటును తిప్పికొట్టడానికి మాస్కో దళాలతో కలిసి పోరాడిన ఉత్తర కొరియా సైనికుల ధైర్యం, వీరత్వాన్ని ప్రశంసించారు.
దక్షిణ కొరియా అంచనాల ప్రకారం, ఉత్తర కొరియా గత సంవత్సరం నుండి రష్యాకు సుమారు 15,000 మంది సైనికులను పంపింది. ఉక్రెయిన్పై పుతిన్ మూడేళ్ల దండయాత్రకు ఆజ్యం పోయడానికి బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, ఫిరంగిదళాలతో సహా పెద్ద మొత్తంలో సైనిక పరికరాలను కూడా పంపింది.
గత ఏడాది జూన్లో ఉత్తర కొరియా రాజధానిలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో రెండు దేశాలు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసినప్పటి నుండి ప్యోంగ్యాంగ్, మాస్కో మధ్య సహకారం గణనీయంగా బలపడిందని కిమ్ తన ప్రారంభ వ్యాఖ్యలలో అన్నారు.
యుద్ధం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, మీకు, రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే, ఇంకా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటే, దానిని నేను సోదర కర్తవ్యంగా, మనం ఖచ్చితంగా భరించాల్సిన బాధ్యతగా భావిస్తాను. సహాయం చేయడానికి సాధ్యమైన ప్రతిదాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని కిమ్ పునరుద్ఘాటించారు.