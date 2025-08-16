ట్రంప్- పుతిన్ భేటీ సక్సెస్.. ఇక జెలెన్స్కీకి, నాటో మిత్రపక్షాలకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతా
శుక్రవారం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అలాస్కాలో జరిగిన సమావేశంలో "విశ్వసనీయ వాతావరణం" కల్పించినందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారని మీడియా నివేదించింది.
"ట్రంప్ కలిసి పనిచేసినందుకు, చర్చలలో స్నేహపూర్వక, విశ్వసనీయ వాతావరణాన్ని కొనసాగించినందుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే రెండు పార్టీలు ఫలితాలను సాధించడానికి నిశ్చయించుకున్నాయి" అని పుతిన్ వారి సమావేశం తర్వాత ట్రంప్తో జరిగిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో అన్నారు.
అలాస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో తన చర్చలను "సానుకూల, నిర్మాణాత్మక"గా పుతిన్ అభివర్ణించారు.
"మా చర్చలు గౌరవప్రదమైన, నిర్మాణాత్మక వాతావరణంలో జరిగాయి. అవి చాలా వివరంగా, ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి" అని ఆయన ఉమ్మడి వార్తా సమావేశంలో అన్నారు.
అలాస్కాలో కుదిరిన ఒప్పందాలు ఉక్రెయిన్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, మాస్కో, వాషింగ్టన్ మధ్య సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి ఒక సూచన బిందువుగా మారుతాయని పుతిన్ ఆశిస్తున్నారు.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో యుఎస్-రష్యా సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయని పుతిన్ అంగీకరించారు. తద్వారా గత మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సుమారు మూడు గంటల పాటు సాగిన ఈ చర్చల్లో ఉక్రెయిన్లో శాంతి స్థాపన దిశగా గొప్ప పురోగతి సాధించామని ఇరువురు నేతలు ప్రకటించారు. అయితే, తుది ఒప్పందం ఖరారయ్యే వరకు ఏదీ ఖరారైనట్లు కాదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
సమావేశం అనంతరం ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. "మా మధ్య అత్యంత ఫలప్రదమైన చర్చలు జరిగాయి. చాలా అంశాలపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాం. మేమింకా పూర్తిస్థాయి ఒప్పందానికి రాలేదు, కానీ ఆ దిశగా చేరుకునే అవకాశం బలంగా ఉంది" అని తెలిపారు. ఈ సమావేశ వివరాలను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీకి, నాటో మిత్రపక్షాలకు ఫోన్ చేసి వివరిస్తానని ఆయన చెప్పారు. అంతిమంగా ఒప్పందానికి ఉక్రెయిన్ అంగీకరించాల్సి ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ చర్చల్లో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కాఫ్ కూడా పాల్గొన్నారు.