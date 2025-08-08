Putin: వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఫోనులో మాట్లాడిన మోదీ.. భారత్కు రావాలని పిలుపు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో టెలిఫోన్లో మాట్లాడానని, ఈ ఏడాది చివర్లో జరిగే వార్షిక ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారతదేశాన్ని సందర్శించాలని ఆహ్వానించానని చెప్పారు. "నా స్నేహితుడు అధ్యక్షుడు పుతిన్తో చాలా మంచి, వివరణాత్మక సంభాషణ జరిగింది.
ఉక్రెయిన్పై తాజా పరిణామాలను పంచుకున్నందుకు నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాను. మా ద్వైపాక్షిక ఎజెండాలో పురోగతిని కూడా మేము సమీక్షించాము. భారతదేశం-రష్యా ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా పెంచుకోవాలనే మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించాము. ఈ ఏడాది చివర్లో భారతదేశంలో అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను." అని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
రష్యా చమురు కొనుగోలు కోసం భారతదేశంపై సుంకాలు విధించిన తర్వాత కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈరోజు జరిగిన టెలిఫోన్ సంభాషణలో, అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఉక్రెయిన్కు సంబంధించిన తాజా పరిణామాలను ప్రధానికి వివరించారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ద్వైపాక్షిక ఎజెండాలో పురోగతిని కూడా ఇద్దరు నాయకులు సమీక్షించారు. భారతదేశం-రష్యా మధ్య ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడానికి తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. ఈ సంవత్సరం చివర్లో జరిగే 23వ భారతదేశం-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడు పుతిన్ను భారతదేశానికి ఆహ్వానించారు. గురువారం క్రెమ్లిన్లో భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ కుమార్ దోవల్ను పుతిన్ కలిశారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ గత సంవత్సరం రష్యాను సందర్శించారు.