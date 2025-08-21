గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025 (12:42 IST)

పరారీలో ఫెడరేషన్ నాయకుడు - నిర్మాతల మండలి మీటింగ్ కు గైర్హాజరు ?

సినీ కార్మికుల జీతాల పెంపుపై పోరాడుతూ కార్మికులచేత సమ్మె చేయిస్తున్న 24 క్రాఫ్ట్ సంఘాల ఫెడరేషన్ నాయకుడు పరారీలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొన్న అన్నపూర్ణ ఏడెకరాల సమీపంలోని ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో కార్మికులచేత మీటింగ్ ఏర్పాటుచేశారు. అప్పటికే సి. కళ్యాణ్, చిరంజీవి నుంచి త్వరలో పరిష్కార దిశగా చూస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఫెడరేషన్ నాయకుడు వల్లభనేని అనిల్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడంపై సర్వత్రా వ్యతిరేక వ్యక్తమైంది. 
 
ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిన్న జరిగిన ధర్నా ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ ని విస్మరించి రోడ్ లను బ్లాక్ చేస్తూ చిత్రపురి అవినీతి ని పక్కదారి పట్టడం కోసం, చేసిన ధర్నా పైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ సీరియస్ గా వున్నట్లు తెలిసింది. పరారి లో వల్లభనేని అనిల్ కుమార్, సీక్రెట్ గా పెద్దల దగ్గరికి వెళ్లి కాళ్ళ బేరం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
 
ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు, చిత్రపురి కాలనీ ప్రెసిడెంట్ వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ పైన సైబరాబాద్ కమిసినరేట్ లో అవినీతితోపాటు సుమారు 22 క్రిమినల్ కేసులున్నాయి, పీడీ యాక్ట్ లేకుండా పక్కదోవ పట్టడం కోసం, చిత్రపురి కొత్తగా నిర్మించే టవర్స్ లు కోర్ట్ స్టే లో ఉన్నా కూడా చండి యాగం పేరు తో భూమి పూజ చేయడం ఇలాంటి ఎన్నో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడిన ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ మరియు చిత్రపురి ప్రెసిడెంట్ పైన వెంటనే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ ని జైలు లో వేయాలని చిత్రపురి బాధితులు, సినీ కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు
 
నిర్మాతలమండలికి హాజరుకావడంలేదా?
పరారీ లో వున్న నాయకుడితో సవారీ ఎలా సాధ్యం.  ఈ రోజు అనగా గురువారంనాడు జరగాల్సిన నిర్మాతలతో మీటింగ్ కి ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు వల్లభనేని అనిల్ హాజరు కావడం లేదు. చిత్రపురి లో వున్న 22 క్రిమినల్ కేసులు అనేక ఆర్ధిక ,,నేరపూరిత కేసులలో అతని గురించి పోలీసులు ప్రయత్నించగా నిన్నటినుండి ఆతను పరారీలో ఉన్నట్టు సమాచారం ..ఈ కారణంగా చర్చలకు ప్రతిష్టంబన ఏర్పడింది.
 
ఎలాగో ఫెడరేషన్ కాల పరిమితి ఏప్రిల్ తో అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ముందు మీ 24 క్రాఫ్ట్ లలోనుంచి మరొక నాయకుడిని ఎన్నుకుని రండి అప్పుడే చర్చలు జరుగుతాయి. నేరచరిత్ర కలిగినవాడిని మీరు నాయకుడిగా ఎలా గుర్తిస్తారు. ఇది ఎంతమాత్రం సమర్ధనీయం కాదు అని నిర్మాతలు పట్టుదలగా వున్నారు. ఈ నేపధ్యం లో అమాయకులైన కార్మికులు బలైపోతున్నారు. కార్మికుల క్షేమం గురించి మరో నాయకుడిని ఎన్నుకుని వెంటనే చర్చలకు రమ్మని చిన్న నిర్మాతలు ..పెద్ద నిర్మాతలు ..యాక్టివ్ నిర్మాతలు అందరూ ఇదే అడుగుతున్నారు ..మొత్తానికి కార్మికులను అనాధలను చేసిన అనిల్ కుమార్ ..పరార్ ..కార్మికసోదరులారా పారా హుషార్ అంటూ చిత్రపురి ఉద్యమకారులు ఓ ప్రకటనలో తెలియజేశారు.

నాలా వద్ద మహిళ మృతదేహం.. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిందా?

నాలా వద్ద మహిళ మృతదేహం.. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిందా?చందానగర్‌లోని నాలా దగ్గర ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని గురువారం ఉదయం సైబరాబాద్ పోలీసులు కనుగొన్నారు. బాధితురాలిని చందానగర్ నివాసి యాదమ్మ (45) గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆమె శేరిలింగంపల్లిలో పారిశుధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తోంది. ఆమె ఇల్లు నాలా వద్ద ఉండటంతో, ఆమె ప్రమాదవశాత్తు భారీ వర్షాలతో ఏర్పడిన వరదల కారణంగా కొట్టుకుపోయిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ సీఎంపై దాడి ఘటనపై కేంద్రం సీరియస్ : జడ్ కేటగిరీ భద్రత

ఢిల్లీ సీఎంపై దాడి ఘటనపై కేంద్రం సీరియస్ : జడ్ కేటగిరీ భద్రతఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై జరిగిన దాడిపై కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, రేఖా గుప్తాకు జడ్ కేటగిరీ భద్రత కల్పించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గురువారం ఉదయం సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు సీఎం నివాసానికి చేరుకున్నాయి. సీఎం భద్రత బాధ్యతలను ఢిల్లీ పోలీసుల నుంచి స్వీకరించాయి. సీఎం వ్యక్తిగత భద్రతతో పాటు సీఎం నివాసానికి, క్యాంపు కార్యాలయానికి 24 గంటలూ భద్రత కల్పించేందుకు అధికారులు అదనపు బలగాలను మొహరించారు.

మద్యం కేసులో ఏపీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం : రాజ్‌ కసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తు!!

మద్యం కేసులో ఏపీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం : రాజ్‌ కసిరెడ్డి ఆస్తుల జప్తు!!ఏపీలో వెలుగు చూసిన మద్యం స్కామ్ కేసులో టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, ఏ1గా ఉన్న రాజ్‌ కసిరెడ్డి ఆస్తులను జప్తు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మద్యం విధానం వ్యవహారంలో అక్రమాలకు పాల్పడడం ద్వారా కసిరెడ్డి సుమారు రూ.13 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్టు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. కెసిరెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు బంధుమిత్రుల షేర్లతోనూ ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఆయన ఆస్తులు జప్తు చేయాలని ఆదేశాలు జారీచేసింది.

పెళ్లయిన 5 రోజులకే బోయ్‌ఫ్రెండ్‌తో భార్య ఏకాంతంగా, గిలగిలలాడిన భర్త

పెళ్లయిన 5 రోజులకే బోయ్‌ఫ్రెండ్‌తో భార్య ఏకాంతంగా, గిలగిలలాడిన భర్తఅతడికి మంచి ఉద్యోగం. అతడికి ఓ అమ్మాయి ఎంతగానో నచ్చింది. ఆమె అందానికి ఫిదా అయిన అతడు ఆమెను ఎలాంటి కట్నకానుకలు లేకుండా వివాహం చేసుకున్నాడు. ఐతే ఆ ఆనందం 5 రోజులకే ఆవిరైపోయింది. తన భార్య ఆమె బోయ్ ఫ్రెండుతో కలిసి ఏకాంతంగా గడిపినట్లు తెలుసుకున్నాడు. అంతేకాదు... ఆ రోజంతా ఆమె తన బోయ్ ఫ్రెండుతో కలిసి ఓ అందమైన పర్యాటక కేంద్రంలో గడిపిందని తెలుసుకుని గిలగిలలాడిపోయాడు ఆ భర్త. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అసలు ఎందుకిలా జరుగుతోంది?

ఇడుపులపాయలో ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ఇడుపులపాయలో ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్యకడప జిల్లా ఇడుపులపాయలో ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్‌ మరోసారి వార్తల్లోకెక్కింది. ఈ క్యాంపస్‌లో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బాత్‌రూమ్‌లోని కిటికీకి ఓ విద్యార్థి ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనతో క్యాంపస్‌లో విషాదం నెలకొంది.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.
