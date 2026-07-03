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  4. Heavy to Very Heavy Rains Likely in Telangana for Next Three Days
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (18:52 IST)

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

telangana state
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:50 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (18:52 IST)
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వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణ అంతటా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, వరంగల్, ఖమ్మం వంటి తూర్పు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడవచ్చని ఆ శాఖ పేర్కొంది. 
 
రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' జారీ చేయబడింది. అదే సమయంలో దక్షిణ - మధ్య జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ మరియు జగిత్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. మరుసటి రోజు ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' జారీ చేశారు. 
 
అదనంగా, కామారెడ్డి, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. ఇంకా హైదరాబాద్‌లో ఆకాశం మేఘావృతమై తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. జూలై 7 తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
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సెల్వి

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