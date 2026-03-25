తెలంగాణలో ఇంధనం, ఎల్పీజీ లభ్యత.. రంగంలోకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ లభ్యతకు సంబంధించి నెలకొన్న ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు శాసనసభలోని కమిటీ హాల్లో, చమురు సంస్థలు, పౌర సరఫరాల శాఖకు చెందిన అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి ఒక కీలక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ సిలిండర్లు, యూరియా నిల్వల లభ్యతను సమీక్షించడంపై ఈ సమావేశం ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది.
ఇంధన సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు ఒక అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇంధనం, ఎల్పీజీ కొరతను నివారించేందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడంపై ఈ సమావేశంలో చర్చించడం జరిగింది.