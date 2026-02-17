మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (14:17 IST)

Nani: పారడైజ్ లో లౌడ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ పై కేర్ - విడుదల తేదీ మార్పు

యాక్షన్ సినిమా హీరోల చిత్రాల్లో సౌండ్ సిట్టమ్ కీలకం. థమన్ విషయానికి వస్తే బాక్స్ బద్దలవుతుంటాయి. ఓవర్ సీస్ లో అఖండ టైంలో అక్కడ థియేటర్ లోని బాక్స్ బద్దలయినట్లు తెలిపారు. అయితే అది ప్రేక్షకుడికి అంత మంచిదికాదు. ఈ విషయంలో ఆయనతో ఎన్నిసార్లు మీడియావారు విన్నవించినా మాస్ ప్రేక్షకులకు కావాల్సిందే అంటూ చెప్పేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు సిస్టమ్ మారింది. తాజాగా పారడైజ్ చిత్ర విషయంలో అదే జరిగింది.
 
నాని హీరోగా నటిస్తున్న ‘ది పరడైస్’ దేశంలోనే అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రాబోయే చిత్రాలలో ఒకటి. తాజాగా ఈ చిత్ర బృందం ఒక పాటకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను షేర్ చేసింది. వాలెంటైన్స్ డే అయిన ఫిబ్రవరి 14న, ‘ది పరడైస్’ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలా, నాని ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ‘ఆయా షేర్’ కోసం ప్రస్తుతం రికార్డింగ్ స్టూడియోలో పని పూర్తి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
 
ఈ నెల ప్రారంభంలోనే ‘ఆయా షేర్’ పాట కోసం షూటింగ్ జరిపినట్లు సమాచారం. రికార్డింగ్ స్టూడియోలో శబ్దం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సూచిస్తున్న నాయిస్ యాప్ చూపిస్తున్న తన వాచ్ ఫోటోను ఓదెలా క్లిక్ చేశారు. ఆ అలర్ట్‌లో ఇలా ఉంది:
 
“లౌడ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్. శబ్ద స్థాయి 90 డెసిబెల్స్‌కు చేరింది. ఈ స్థాయిలో సుమారు 30 నిమిషాలు ఉంటే తాత్కాలిక వినికిడి లోపం వచ్చే అవకాశం ఉంది.” ఆ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ దర్శకుడు ఇలా అన్నారు:
 
“హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే. ‘ఆయా షేర్’తో ‘ధూమ్ ధూమ్ తాహా తాహా’ ఇంకా మాస్‌గా మారింది. ఆ ప్రత్యేక రోజున ఈ పాటకు దేశమంతా డ్యాన్స్ చేస్తుంది.” అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి భారీ మాస్ నంబర్‌ను స్వరపరుస్తుండగా, సుధన్ మాస్టర్ దానికి కొరియోగ్రఫీ చేయనున్నారు. ఈ నృత్య సన్నివేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో జూనియర్ కళాకారులు కూడా పాల్గొంటారు.
 
కాగా,  ది ప్యారడైస్’ చిత్రంలో నాని ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కయాడు లోహార్ కథానాయిక. మోహన్ బాబు, రాఘవ్ జుయాల్, సంపూర్ణేష్ బాబు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటించనున్నారు.
 
కథగా చెప్పాలంటే...  ది ప్యారడైస్’ చిత్రం, చాలా కాలంగా ప్రాథమిక హక్కులు కూడా దక్కని ఒక పక్కనబెట్టబడిన గిరిజన సమాజం చుట్టూ తిరుగుతుంది. నాని ఇందులో న్యాయం కోసం పోరాడుతూ వ్యవస్థను సవాల్ చేసే నాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నాని నటించిన ‘ది ప్యారడైస్’ సినిమా మార్చి 26న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, మరింత సమయం అవసరమని పేర్కొంటూ చిత్ర బృందం విడుదలను వాయిదా వేసింది. కొత్త విడుదల తేదీ ఆగస్టు 21, 2026. “మేము తొందరపడదలుచుకోలేదు. సినిమాను సరైన విధంగా అందించడానికి సమయం కావాలి,” అని చిత్ర నిర్మాతలు తెలిపారు.

