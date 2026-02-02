చంద్రబాబుకు వైఎస్సార్ అసెంబ్లీ క్షమాపణ చెప్పడం చూశాను.. గంటా శ్రీనివాస్
వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ గుర్తింపును రద్దు చేయాలని టీడీపీ భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల ప్రవర్తన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయంపై తాను ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాస్తానని కూడా చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అంబటి రాంబాబు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై గంటా శ్రీనివాస్ ఈ విధంగా స్పందించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అంబటి రాంబాబు, కొడాలి నాని, పేర్ని నాని, జోగి రమేష్, రోజా తదితరులు చేసిన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఆయన ప్రదర్శించారు.
చంద్రబాబు నాయుడుపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు ప్రజలు సహజంగానే ఆగ్రహానికి గురవుతారని గంటా అన్నారు. చంద్రబాబు నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారని, రాజకీయ ప్రత్యర్థుల నుండి గౌరవం పొందడానికి అర్హులని ఆయన అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో తనను అరాచకంగా నిర్బంధించిన విషయాన్ని కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి, తమ ఉనికిని నిలుపుకోవడానికి ఆ పార్టీ కులపరమైన భాషను వాడుతోందని గంటా ఆరోపించారు. చంద్రబాబు గురించి అగౌరవంగా మాట్లాడినందుకు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అసెంబ్లీలో క్షమాపణ చెప్పడం తాను చూశానని ఆయన అన్నారు.