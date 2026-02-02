Ambati Rambabu: అంబటి రాంబాబుపై 16 కేసులు.. 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఆయన కుమారుడు లోకేష్ను దూషించడం ద్వారా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ఆయన టీడీపీ మద్దతుదారులను తిడుతూ, ఈ విషయాన్ని ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన చంద్రబాబును కూడా పార్లమెంటరీయేతర భాషలో దూషించారు.
దీని తర్వాత, నల్లపాడు పోలీసులు గతంలో ఆయన్ను అరెస్టు చేసి, మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా, ఆయనకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో, విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ సామాజిక అశాంతిని సృష్టించినందుకు రాంబాబుపై 16 క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
రాంబాబు పదేపదే సామాజిక అశాంతికి, తీవ్ర హింసకు దారితీసే సమస్యాత్మక వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపినట్లు సమాచారం. అతనికి ప్రాణహాని ఉన్నందున, అతడిని రిమాండ్లో ఉంచకపోతే పరిస్థితి అదుపు తప్పవచ్చని నిర్ధారించబడింది.