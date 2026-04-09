Nagarjuna: అఖిల్ అక్కినేని లో పట్టుదల, అభిరుచిని ప్రశంసించిన నాగార్జున
Akhil on a dolly track between fields - Lenin
అఖిల్ అక్కినేని తన 32వ పుట్టినరోజును కుటుంబ శుభాకాంక్షలతో లెనిన్ షూట్ లో వున్నా సాదారణంగా జరుపుకున్నారు. అదే రోజు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు కావడంతోపాటు ఆయనకున్న ఫాలోయింగ్ చూసిన వారంతా కొత్తగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఇక అక్కినేని అభిమానులు అఖిల్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున ఓ ఫొటో షేర్ చేసి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
పొలాల మధ్య డాలీ ట్రాక్పై అఖిల్ రిలాక్స్గా ఉన్న ఒక తెర వెనుక ఫోటోను నాగార్జున పంచుకుంటూ, తన కొడుకులోని పట్టుదల, అభిరుచిని ప్రశంసించారు. అంకుల్ వెంకటేష్ దగ్గుబాటి ఒక స్టైలిష్ పాత ఫోటోను పోస్ట్ చేయగా, రామ్ చరణ్ అభిమాన పేజీలు వారి మధ్య ఉన్న సన్నిహిత బంధాన్ని హైలైట్ చేశాయి.
మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, 2026 జూన్ 26న విడుదల కానున్న అఖిల్ యాక్షన్ డ్రామా 'లెనిన్' పై ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. పుట్టినరోజు పోస్టర్లలో అతని రఫ్ లుక్, పట్టుదల, నైపుణ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో అఖిల్ విప్లవాత్మక పాత్రలో పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.