Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు గా వరుణ్ తేజ్ వచ్చేసినాడమ్మీ
Varun Tej as Korean Kanaka Raju
చాలా కాలం గాప్ తీసుకుని వరుణ్ తేజ్ చేస్తున్న కనకరాజు సినిమా తో నేను తిరిగి వచ్చానని తెలియజేస్తున్నాడు. గాంధీమేర్లపాక దర్శకుడిగా రూపొందుతోంది. నాయికగా రితికా నాయక్ నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి 'కొరియన్ కనకరాజు' అనే పేరును ఖరారు చేస్తూ సోమవారం వరుణ్ తేజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. యువి క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ లో రూపొందుతోంది.టైటిల్ గ్లింప్స్ను కూడా విడుదల చేశారు.
విడుదలైన గ్లింప్స్ ప్రకారం - కనకరాజు అనే వ్యక్తి కోసం కొరియా పోలీసులు ఓ భారతీయ ఫొటోగ్రాఫర్ను చిత్రహింసలు పెట్టడంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతలో పౌర్ణమి రాత్రి కనకరాజు ఓ ఆత్మ ఆవహించిన వాడిలా పోలీస్ స్టేషన్లోకి ప్రవేశించి, సమురాయ్ కత్తితో పోలీసులను అంతం చేస్తాడు. చివర్లో అతను కొరియన్ భాషలో 'నేను తిరిగొచ్చాను' అని చెప్పడం, "ఈ కనకరాజు మన కనకరాజు కాదు" అంటూ ఫొటోగ్రాఫర్ చెప్పే డైలాగ్ ఆసక్తి కలిగించింది.
చిత్రానికి ఎస్. థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, పనీర్ సెల్వం, మనోజ్ రెడ్డి, వంశీ, రాజీవ్రెడ్డి ఇతర సుసాంకేతిక సిబ్బందిగా ఉన్నారు. హైదరాబాద్, అనంతపురం, కొరియాలలో షెడ్యూళ్లను పూర్తి చేసుకున్న కొరియన్ ను ఏప్రిల్ లో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.