పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు మనస్సును హత్తుకున్నాయి.. అందుకే ఆ పని చేశాం : నవీన్ పోలిశెట్టి
జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో చెప్పిన ఓ మాట తన మనస్సును హత్తుకున్నాయని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ పోలిశెట్టి, రాధిక చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'. సంక్రాంతికి విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ చిత్ర బృందం ఆదివారం రాజమండ్రిలోని అప్సర థియేటర్లో సందడి చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి నవీన్ పోలిశెట్టి మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం షూటింగ్ అధికభాగం ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే జరిగిందని దీనికి కారణం లేకపోలేదన్నారు.
గతంలో ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఏపీలో కూడా సినిమా షూటింగులు జరగాలని కోరారని, ఆ మాటలు తన మనసును ఎంతగానో హత్తుకున్నాయన్నారు. అందువల్లే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువ శాతం చిత్రీకరణ జరపాలని నిర్ణయించుకుని అక్కడే పూర్తి చేశామని తెలిపారు.
సినిమా షూటింగ్ ఎక్కడ చేసినా అధికారులు సులభంగా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అనుమతులు మంజూరు చేయడంతో పాటు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించారన్నారు. స్థానిక ప్రజలు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రోత్సహించారని పేర్కొన్నారు. అలాగే, సినిమాను సక్సెస్ చేసిన సినీ అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.