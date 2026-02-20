శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?
విష్ణు విన్యాసం' మంచి సెలబ్రేషన్ లాంటి సినిమా. 28న ఫ్యామిలీతో కలసి థియేటర్స్ కి వెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు: టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమా వాయిదా పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.అయితే ఆయన నటించిన మరో సినిమా మృత్యుంజయ్ ఫిబ్రవరి 27న విడుదలకు ముందుగా ప్రకటించిన తాజా అప్డేట్ ప్రకారం, మృత్యుంజయ్ ఇప్పుడు మార్చి 6, 2026న థియేటర్లలోకి వస్తుందని, అంటే రెండు చిత్రాల మధ్య ఒక వారం మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుందని వెల్లడైంది. ఇది ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎందుకంటే క్లోజ్ రిలీజ్ షెడ్యూల్స్ ఒకదానికొకటి కలెక్షన్లను దెబ్బతీస్తాయి.
విష్ణు విన్యాసం'తో నూతన దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నయన సారిక కథానాయికగా నటించింది, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 28న థియేటర్లలోకి రానుంది. మేకర్స్ ఇప్పుడు హైలీ ఎంటర్టైనింగ్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.
ఇక మృత్యుంజయ్ సినిమాకు సుకుమార్ సహాయకుడు హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వం వహించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ తో రూపొందింది. రెబా మోనికా జాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో కలిసి లైట్బాక్స్ మీడియా ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించింది, కాల్ భైరవ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.