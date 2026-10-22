  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. 4 Youths Drown While Taking Selfies at Srikakulam Beach
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (13:51 IST)

పెద్దగనగల్లవానిపేట బీచ్‌లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా... అలలుకు కొట్టుకుపోయి...

Water
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (13:51 IST)
google-news
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పెద్దగనగల్లవానిపేట బీచ్‌లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా, బలమైన అలలకు కొట్టుకుపోయి ముగ్గురు యువతులు సహా నలుగురు యువతీయువకులు మరణించారు. వీరు శ్రీకాకుళం పట్టణంలోని కొత్తరోడ్డులో ఉన్న ఒక హాస్టల్‌లో ఉంటున్న 25 మంది శిక్షణార్థులలో భాగంగా ఉన్నారు. 
 
దసరా పండుగ సెలవు దినమైన మంగళవారం నాడు వీరు బీచ్‌ను సందర్శించారు. సమాచారం ప్రకారం, విజయనగరం జిల్లా కెంగువ గ్రామానికి చెందిన కొండల మాధవి (19), రామభద్రపురానికి చెందిన గొల్లపల్లి పవని (19), పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మావుడి గ్రామానికి చెందిన మర్రి మహి (18) అనే యువతులు సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న సమయంలో నీటిలోకి వెళ్లారు. 
 
నాగావళి నది సముద్రంలో కలిసే చోట వారు బురదలో చిక్కుకుపోయారని, ఆ తర్వాత అలల ధాటికి కొట్టుకుపోయారని సమాచారం. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వంకలగెడ్డ గ్రామానికి చెందిన బిడ్డిక విక్రమ్ (22) అనే యువకుడు వారిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించగా, అతడు కూడా అలల ఉధృతికి కొట్టుకుపోయాడు.
 
నది, సముద్రం కలిసే ప్రాంతంలో బురద ఉండటం వల్ల అది ప్రమాదకరమని గుర్తించిన పోలీసులు, అక్కడ హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి, ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశాన్ని నిషేధించారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. 
 
మంగళవారం సాయంత్రం మహి, పవానిల మృతదేహాలను వెలికితీయగా, బుధవారం కుందువానిపేట బీచ్ సమీపంలో విక్రమ్, మాధవిల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వివిధ జిల్లాలకు చెందిన 125 మంది శిక్షణార్థులు ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలో ఉద్యోగ శిక్షణ కోసం చేరారు. వీరిలో 100 మంది దసరా సెలవుల కోసం ఇళ్లకు వెళ్లగా, మిగిలిన 25 మంది హాస్టల్‌లోనే ఉంటున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
రోడ్డు ప్రమాదం... భవానీ భక్తులను ఢీకొన్న స్కార్పియో.. నలుగురు మృతి

పురాణాలు, ఏఐ టెక్నాలజీతో ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్ ప్రకటన

పురాణాలు, ఏఐ టెక్నాలజీతో ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్ ప్రకటనభారతీయ పురాణాలు, అంతుచిక్కని రహస్యాలు, ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీ కలయికతో సరికొత్త సినిమాటిక్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు 'ఆర్విహా క్రియేషన్స్' సిద్ధమవుతోంది. ఈ సంస్థ తన తొలి చిత్రంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘ది ప్రాంప్ట్ వార్-రైజ్ ఆఫ్ మహావీర్’ టైటిల్‌ను 2026 దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత కథా ప్రపంచంతో ఈ సినిమా రూపొందుతుండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

విజయదశమి సందర్భంగా GEN Z GIRLS’ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్

విజయదశమి సందర్భంగా GEN Z GIRLS’ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ఎస్‌జేసీ క్రియేషన్స్‌ (శ్రీ జ్యోతిర్మయి క్రియేషన్స్) బ్యానర్‌పై మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. బ్యానర్‌లో ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా రూపొందుతున్న ‘GEN Z GIRLS’ విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం ఈ సినిమా పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

అల్లు అర్జున్ గురించి కాఫీ విత్ కరణ లో విషయాలు పంచుకున్న రష్మిక మందన్న

అల్లు అర్జున్ గురించి కాఫీ విత్ కరణ లో విషయాలు పంచుకున్న రష్మిక మందన్నవిజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న 2026 ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకున్నారు. కాఫీ విత్ కరణ లో విషయాలు పంచుకున్నారు రష్మిక మందన్, విజయ్ దేవరకొండ. అక్టోబర్ 21న ప్రసారమైన ఈ షో ఎపిసోడ్‌లో తొలిసారిగా కలిసి కనిపించారు. ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగిన వారి సంగీత్ కార్యక్రమంలో విజయ్ ప్రపోజ్ చేయడానికి ముందు, రష్మిక అతనికి దాదాపు 100 సార్లు ప్రపోజ్ చేయడం గురించి వారు ముచ్చటించారు.

కిల్లర్ ట్రైలర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా వుంది - డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్

కిల్లర్ ట్రైలర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా వుంది - డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సెన్సేషనల్ సై ఫై థ్రిల్లర్ మూవీ "కిల్లర్". ఈ చిత్రంలో మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, అయినాబత్తిన దశరథ మాధవ్, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. "కిల్లర్" సినిమా ఈ నెల 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ రాబోతోంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ను పవర్ డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

Priyadarshiఫ ఇడుపు కాయితం నుండి గడపా లిరికల్ వీడియో సిద్ధమయింది

Priyadarshiఫ ఇడుపు కాయితం నుండి గడపా లిరికల్ వీడియో సిద్ధమయిందిరొమాంటిక్ తెలంగాణ వైబ్‌తో శ్రోతలను ఆకట్టుకున్న హిట్ ఫస్ట్ సింగిల్ 'శ్రీలత' తర్వాత, రాబోయే తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా 'ఇడుపు కాయితం' నుండి 'గడప' పాట యొక్క లిరికల్ వీడియో అక్టోబర్ 23న విడుదల కానుంది. ప్రియదర్శి తొలిసారిగా నటిస్తున్న నాగ దుర్గ నటించిన ఈ చిత్రానికి వంశీ రెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం సాంస్కృతిక మూలాలు మరియు రోజువారీ భావోద్వేగాలలోకి లోతుగా వెళుతుంది.