పెద్దగనగల్లవానిపేట బీచ్లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా... అలలుకు కొట్టుకుపోయి...
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పెద్దగనగల్లవానిపేట బీచ్లో సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా, బలమైన అలలకు కొట్టుకుపోయి ముగ్గురు యువతులు సహా నలుగురు యువతీయువకులు మరణించారు. వీరు శ్రీకాకుళం పట్టణంలోని కొత్తరోడ్డులో ఉన్న ఒక హాస్టల్లో ఉంటున్న 25 మంది శిక్షణార్థులలో భాగంగా ఉన్నారు.
దసరా పండుగ సెలవు దినమైన మంగళవారం నాడు వీరు బీచ్ను సందర్శించారు. సమాచారం ప్రకారం, విజయనగరం జిల్లా కెంగువ గ్రామానికి చెందిన కొండల మాధవి (19), రామభద్రపురానికి చెందిన గొల్లపల్లి పవని (19), పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మావుడి గ్రామానికి చెందిన మర్రి మహి (18) అనే యువతులు సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న సమయంలో నీటిలోకి వెళ్లారు.
నాగావళి నది సముద్రంలో కలిసే చోట వారు బురదలో చిక్కుకుపోయారని, ఆ తర్వాత అలల ధాటికి కొట్టుకుపోయారని సమాచారం. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వంకలగెడ్డ గ్రామానికి చెందిన బిడ్డిక విక్రమ్ (22) అనే యువకుడు వారిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నించగా, అతడు కూడా అలల ఉధృతికి కొట్టుకుపోయాడు.
నది, సముద్రం కలిసే ప్రాంతంలో బురద ఉండటం వల్ల అది ప్రమాదకరమని గుర్తించిన పోలీసులు, అక్కడ హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి, ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశాన్ని నిషేధించారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
మంగళవారం సాయంత్రం మహి, పవానిల మృతదేహాలను వెలికితీయగా, బుధవారం కుందువానిపేట బీచ్ సమీపంలో విక్రమ్, మాధవిల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వివిధ జిల్లాలకు చెందిన 125 మంది శిక్షణార్థులు ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలో ఉద్యోగ శిక్షణ కోసం చేరారు. వీరిలో 100 మంది దసరా సెలవుల కోసం ఇళ్లకు వెళ్లగా, మిగిలిన 25 మంది హాస్టల్లోనే ఉంటున్నారు.