  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. ACB raids TTD Deputy EO-s residence; assets worth crores identified
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (15:45 IST)

తితిదే డిప్యూటీ ఈవో నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు, కోట్లలో ఆస్తులు గుర్తింపు

Golden ornaments
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:48 IST)
google-news
తిరుమల తిరుపతి డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం నివాసంలో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సోదాల్లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కోట్లలో స్థిర,చరాస్తులను ఆయన కలిగి వున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆయన నివాసం వుంటున్న తిరుపతి పెదకాపు లేఅవుట్లోని ఇంటిలోనూ, ఆయన బంధువుల ఇళ్లలోనూ ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
 
ఏసీబీ తనిఖీలు చేస్తున్న సమయంలో ఆయన తన ఇంట్లోనే వున్నారు. ఏసీబీ తనిఖీల్లో కోట్ల రూపాయలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, స్థిర, చరాస్తులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. తితిదే అధికారిపై ఏసీబీ దాడులు జరగడం చాలా అరుదు. పదిహేనేళ్ల క్రితం అప్పట్లో తితిదే డిప్యూటీ ఈవో భూపతిరెడ్డిపై ఇలాగే ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది.  
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ముద్రా రుణం మంజూరైంది... బ్యాంకు వివరాలు పంపిండి... వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చిందంటే జాగ్రత్త!!

Mamitha Baiju hospitalzed: మమితా బైజు ఆసుపత్రిలో చేరిక, ఓనమ్ వేడుకలు వాయిదా !

Mamitha Baiju hospitalzed: మమితా బైజు ఆసుపత్రిలో చేరిక, ఓనమ్ వేడుకలు వాయిదా !మలయాళ నటి మమితా బైజు తెలుగులోనూ అందరికీ సుపరిచతమే. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తో మరింత దగ్గరైంది. అంతకుముందు పలు సినిమాలలో నటించింది. తాజాగా ఆమె అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యుల సలహా మేరకు ప్రస్తుతం తాను పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు మమిత స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.

మా రాముడు అందరివాడు చిత్రం విజయం సాధిస్తుంది : సుమన్, శ్రీరామ్

మా రాముడు అందరివాడు చిత్రం విజయం సాధిస్తుంది : సుమన్, శ్రీరామ్శ్రీరామ్, స్వాతి మందాడి జంటగా నటించిన చిత్రం మా రాముడు అందరివాడు. సుమన్, సమ్మెట గాంధీ, నాగ మహేష్, బాహుబలి ప్రభాకర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఆనంద భారతి, గడ్డం నవీన్, చిట్టిబాబు, గోల్డ్ రెడ్డి ఇతర పాత్రలు పోషించారు. సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది.

దశావతారం థీమ్‌తో.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10.. కంటిస్టెంట్లు వీరే..

దశావతారం థీమ్‌తో.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10.. కంటిస్టెంట్లు వీరే..బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం ఎదురుచూపులు దాదాపుగా ముగిశాయి. నిర్వాహకులు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక ఉత్కంఠభరితమైన కొత్త ప్రోమోను విడుదల చేశారు. ఇది వైవిధ్యం, డ్రామాతో నిండిన ఆసక్తికరమైన సీజన్‌గా ఉంటుందని హామీ ఇస్తోంది. పోటీ అంతటా కంటెస్టెంట్లు తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రకటన వీక్షకులకు ఒక గొప్ప అనుభూతిని అందిస్తుందని సూచించింది. పది రెట్లు ఎక్కువ సర్‌ప్రైజ్‌లు, భావోద్వేగ క్షణాలు ఉంటాయని మేకర్స్ వాగ్దానం చేశారు.

తెలుగు ప్రజలు మెచ్చే నాయకుడుగా ఎదగాలి : తమ్ముడుకు అన్నయ్య బర్త్‌డే విషెస్

తెలుగు ప్రజలు మెచ్చే నాయకుడుగా ఎదగాలి : తమ్ముడుకు అన్నయ్య బర్త్‌డే విషెస్తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు అన్నయ్య చిరంజీవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలు మెచ్చే నాయకుడుగా ఎదగాలంటూ ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ పనితీరుపై చిరంజీవి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు.

Mamitha Baiju: అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న హీరోయిన్ మమితా బైజు

Mamitha Baiju: అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న హీరోయిన్ మమితా బైజుహీరోయిన్ మమితా బైజు అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది. మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి దక్షిణాదిన అగ్ర హీరోయిన్‌గా వెలుగొందుతున్న మమితా.. కేవలం ఒక నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఆమె నటించిన మూడు విభిన్న చిత్రాలు ఒక్కొక్కటి రూ.200 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించాయి. భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన ఇంత తక్కువ సమయంలో ఒకే కథానాయిక నటించిన మూడు వరుస చిత్రాలు ఈ స్థాయి వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే తొలిసారి. ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించిన మొదటి భారతీయ నటిగా చరిత్రకెక్కిన మమితా, ప్రస్తుతం ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన క్రేజ్‌ను విస్తరించుకుంటూ అగ్ర కథానాయికల సరసన నిలిచారు.