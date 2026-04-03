మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 3 ఏప్రియల్ 2026 (23:04 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి.. భవిష్యత్తుపై స్పెషల్ రిపోర్ట్!

Amaravati capital
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి మద్దతు ఇచ్చి, ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదాలతో మీ రాష్ట్ర రాజధాని అత్యంత వైభవంగా విరాజిల్లాలని దీవించాయి. ఏపీలోనూ అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత రావడంతో పండుగ వాతావరణం నెలకొన్నది. ఐతే అమరావతి రాజధానిగా ఎంపికైనప్పటి నుండి ఈ నగరం లోతట్టు ప్రాంతం అనే అంశాన్ని తెరమీదికి తెచ్చి దీనిపై పెద్ద చర్చ సాగిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి వాస్తవాలను, సాంకేతిక అంశాలను విశ్లేషించుకుంటే ఒక స్పష్టత మనకు గోచరిస్తుంది.
 
అమరావతి ప్రాంతం భౌగోళికంగా, సాంకేతికంగా రాజధానికి పనికివస్తుందా లేదా అనే అంశాలపై కొన్ని ముఖ్య విషయాలను పరిశీలిద్దాము. 
 
అమరావతి లోతట్టు ప్రాంతమా?
అమరావతి ప్రాంతం కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉండటం వల్ల, అందులో కొన్ని భాగాలు (ముఖ్యంగా నదికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలు) వరద ముప్పు ఉన్న మాట వాస్తవమే. ఆ మాటకు వస్తే సముద్రపు ఒడ్డున వున్న చెన్నై, కోల్ కతా... ఇత్యాది నగరాలు సైతం నిత్యం తుఫాన్ బీభత్సాలను చవిచూస్తూనే వున్నాయి.
 
కొండవీటి వాగు: ఈ ప్రాంతంలో కొండవీటి వాగు ఒక ప్రధాన సమస్యగా ఉండేది. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఈ వాగు పొంగి చుట్టుపక్కల పొలాలను ముంచెత్తేది. కృష్ణా నదికి గరిష్ట స్థాయిలో వరద వచ్చినప్పుడు (ఉదాహరణకు 10 లక్షల క్యూసెక్కుల కంటే ఎక్కువ) లోతట్టు ప్రాంతాలకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది.
 
రాజధాని నిర్మాణానికి అది అడ్డంకా?
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్న నేటి కాలంలో లోతట్టు ప్రాంతం అనేది నిర్మాణాలు ఆగిపోవడానికి కారణం కానే కాదు. ఎందుకంటే.. కొండవీటి వాగు వరదను నిరోధించడానికి ఇప్పటికే భారీ పంపింగ్ వ్యవస్థను (Kondaveeti Vagu Pumping Scheme) ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల వరద నీటిని వెంటనే కృష్ణా నదిలోకి పంపే వీలుంటుంది. ఐతే ఇక్కడి నేల స్వభావం (Black Cotton Soil) నల్లరేగడి కావడంతో పునాదులు చాలా లోతుగా వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల నిర్మాణ వ్యయం కొంత పెరుగుతుందే తప్ప, నిర్మాణం అసాధ్యం ఏమీ కాదు.
 
అంతేకాదు..  ఇతర నగరాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు ప్రపంచంలోని అనేక ప్రముఖ నగరాలు నదీ తీరాల్లో లేదా సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువ ఎత్తులో నిర్మించబడ్డాయి.
 
నెదర్లాండ్స్: ఈ దేశంలో చాలా భాగం సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువలోనే ఉంటుంది, కానీ వారు అద్భుతమైన వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో నగరాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.
 
హైదరాబాద్/చెన్నై: ఈ నగరాల్లో కూడా సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు భారీ వర్షానికి మునిగిపోతుంటాయి. అంటే, అది కేవలం అమరావతి సమస్య మాత్రమే కాదు, ప్లానింగ్ సమస్య. అమరావతి పనికిరాదు అనడం కంటే, ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అనడం సరైనది. సరైన ఇంజనీరింగ్ పద్ధతులు, వరద నివారణ చర్యలు (Flood Management) తీసుకుంటే అమరావతి ఒక అద్భుతమైన నగరంగా మారుతుంది. అయితే, దీనికి భారీ నిధులు, సరైన ప్రణాళిక అవసరం. రాజధానిగా అది పనికిరాదా అంటే, సాంకేతికంగా అది సాధ్యమే, కానీ ఆర్థికంగా మరియు పర్యావరణపరంగా సవాళ్లు ఉన్నాయి. వాటిని అధిగమిస్తే భారతదేశంలోనే నెం. 1 నగరం అవ్వడం ఖాయం.
 
అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదుగుతుందా?
అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దాలనేది ఒక భారీ లక్ష్యం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే, ఆ దిశగా అడుగులు చాలా వేగంగా పడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కొన్ని కీలక పరిణామాలు గమనించాలి.
 
చట్టబద్ధమైన రక్షణ, ఇటీవలే భారత పార్లమెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు, 2026ని ఆమోదించింది. దీని ద్వారా అమరావతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక, శాశ్వత రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన హోదా లభించింది. అంటే భవిష్యత్తులో రాజధానిని మార్చడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఇది పెట్టుబడిదారులలో విపరీతమైన నమ్మకాన్ని పెంచింది. ప్రపంచ స్థాయి నగరానికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల కోసం నిధుల కొరత లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది.
 
వరల్డ్ బ్యాంక్- ADB: ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు సుమారు 15,000 కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని మంజూరు చేశాయి. ఇప్పటికే వేల కోట్లు విడుదలయ్యాయి.
 
ప్రస్తుత పనులు: సుమారు ₹56,000 కోట్ల విలువైన పనులు(రోడ్లు, డ్రైనేజీ, ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్) శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం ప్రకారం 2028 నాటికి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ పూర్తి కానున్నాయి.
 
అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రణాళిక (Blue-Green City)
అమరావతిని కేవలం కాంక్రీట్ జంగిల్‌లా కాకుండా, బ్లూ-గ్రీన్ సిటీ(నీరు, పచ్చదనం కలయిక)గా డిజైన్ చేశారు.
 
నవ నగరాలు: నగరంలో 9 రకాల ప్రత్యేక క్లస్టర్లు (ఫైనాన్షియల్, నాలెడ్జ్, హెల్త్, స్పోర్ట్స్, జస్టిస్ మొదలైనవి) నిర్మిస్తున్నారు.
 
సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్: సింగపూర్ ప్రభుత్వం అందించిన మాస్టర్ ప్లాన్, ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్ట్ నార్మన్ ఫోస్టర్స్ రూపొందించిన డిజైన్లతో నగరం రూపుదిద్దుకుంటోంది.
 
వాక్-టు-వర్క్: ఆఫీసులకు నడిచి వెళ్లే దూరం లోనే నివాసాలు ఉండేలా, ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థలు (Metro, Water Taxis) ఉండేలా ప్లాన్ చేశారు.
 
సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి
ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగడానికి కొన్ని సవాళ్లు ఇంకా ఉన్నాయి.
 
నిర్మాణ వ్యయం: నల్లరేగడి నేల వల్ల పునాదుల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది.
 
పర్యావరణం: నదీ తీరం కాబట్టి, భవిష్యత్తులో వచ్చే వరదలను తట్టుకునేలా అత్యున్నత స్థాయి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను (Storm Water Management) నిర్మించడం పెద్ద సవాలు.
 
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే...
చట్టబద్ధమైన హోదా రావడం, నిధుల లభ్యత ఉండటంతో అమరావతి ఇప్పుడు అనిశ్చితి నుంచి బయటపడింది. ఏపీ ప్రభుత్వం 2028 కల్లా దీనిని ఒక మెరుగైన నగరంగా చూపించాలని పట్టుదలతో ఉంది. అది పూర్తిస్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారడానికి మరో 10-15 ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చు, కానీ పునాదులు మాత్రం బలంగా పడ్డాయి.

ఊరి మట్టినే ఆయుధంగా మలచి పోరాడిన వ్యక్తి కథగా పళ్లిచట్టంబి

ఊరి మట్టినే ఆయుధంగా మలచి పోరాడిన వ్యక్తి కథగా పళ్లిచట్టంబిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.ఈ నెల 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

సినీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనున్న హీరోయిన్ త్రిష?

సినీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనున్న హీరోయిన్ త్రిష?సీనియర్ నటి, చెన్నై చంద్రం త్రిష తన సనీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనుందా? తమిళ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఓ సినీ నిర్మాత, నటుడు చిత్రా లక్ష్మణ్ మాత్రం ఔననే సమాధానం చెబుతున్నారు. చెన్నైలో ఓ ట్యూబర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన పై విధంగా సమాధానమిచ్చారు.

Naga Shaurya: బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ తో నన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాను : నాగశౌర్య

Naga Shaurya: బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ తో నన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాను : నాగశౌర్యహీరో నాగ శౌర్య, రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' చిత్రంతో మాస్ అవతార్ తో రాబోతున్నారు. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై శ్రీనివాస రావు చింతలపూడి నిర్మించిన ఈ చిత్రం, సూపర్ హిట్ పాటలు , శౌర్యను మునుపెన్నడూ ఇంటెన్స్ గా చూపించిన పవర్-ప్యాక్డ్ టీజర్ తో స్ట్రాంగ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా మేకర్స్ ఈరోజు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ను లాంచ్ చేశారు.

చెన్నైలో బుల్లితెర నటి ఆత్మహత్య - భర్తతో వీడియో కాల్‌ చేసిన తర్వాత...

చెన్నైలో బుల్లితెర నటి ఆత్మహత్య - భర్తతో వీడియో కాల్‌ చేసిన తర్వాత...చెన్నై నగర శివారు ప్రాంతమైన అయ్యప్పన్ తాంగల్‌లోని ఓ అపార్టుమెంట్‌లో బుల్లితెర నటి సుభాషిణి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రముఖ తమిళ టీవీ చానెల్‌లో ప్రసారమయ్యే కయల్ అనే టీవీ సీరియల్ షూటింగ్ కోసం బెంగుళూరు నుంచి చెన్నైకు వచ్చిన ఆమె.. అయ్యప్పన్ తాంగల్‍‌లోని ఓ అపార్టుమెంటులో ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం రాత్రి బెంగుళూరులో ఉంటున్న తన భర్తతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడిన తర్వాత ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం.

Adivi Sesh: మోకాలి గాయం కారణంగా మూడు నెలలు డెకాయిట్ డిలే అయింది : అడివి శేష్

Adivi Sesh: మోకాలి గాయం కారణంగా మూడు నెలలు డెకాయిట్ డిలే అయింది : అడివి శేష్ఒకరోజు ఒక విజువల్ మెటాఫర్ నా మైండ్ లోకి వచ్చింది. 'ఒక బిజీ రోడ్డుపైన ఒక కాంక్రీట్ సిమెంట్ ఫుట్ పాత్ క్రాక్ నుంచి ఒక చిన్న పువ్వు బయటికి వస్తే'...ఈ విజువల్ ఇమాజినేషన్ నుంచి ఈ కథ మొదలైంది. ఒక ఇంటెన్స్ యాంగర్ యాక్షన్ మధ్యలో మధ్యలో లవ్ స్టోరీ తయారు చేశాం. అదే డెకాయిట్ చిత్రానికి స్పూర్తి అని కథానాయకుడు అడివి శేష్ తెలిపారు.

Watch More Videos

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే "గోల్డెన్ అవర్"లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com