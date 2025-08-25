ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అంధత్వం.. ఆత్మహత్యాయత్నం జంట మృతి.. ఆస్పత్రిలో కుమార్తె
శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం అంపోలు గ్రామంలో ఒక జంట, వారి చిన్న కుమార్తె ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించారు. అప్పారావు, అతని భార్య లలిత సంఘటనా స్థలంలోనే మరణించగా, వారి కుమార్తె దేవి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది, శ్రీకాకుళం ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ (GGH)లో ఆమెకు వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల కారణంగా ఈ సంఘటన జరిగిందని గార పోలీస్ స్టేషన్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ గగన్రాజ్ తెలిపారు. అప్పారావు చాలా కాలంగా అంధత్వంతో బాధపడుతున్నాడు, ఇది అతని పని సామర్థ్యం, కుటుంబాన్ని పోషించే సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీసింది.
పెరుగుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అతనికి తీవ్రమైన మానసిక వేదనను కలిగించింది. తన తల్లి మరణం తర్వాత, అప్పారావు సోదరుడు తమను ఇల్లు ఖాళీ చేయమని కోరాడని, ఇది బాధను మరింత పెంచిందని ఎస్ఐ తెలిపారు.