ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు ఐదు పతకాలు.. పవన్ హర్షం
ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఐదు పతకాలను కైవసం చేసుకుంది. కేంద్రం నిర్వహించిన ఇండియా సర్వేలో ఏపీ రెండు విభాగాల్లో తొలి ర్యాంకు, ఒక విభాగంలో రజతం, మరో రెండు విభాగాల్లో కాంస్యం కైవసం చేసుకుంది. దీనిపై రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ వివిధ పంచాయతీలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, పల్లె పండుగ 2.0 విజయవంతం అయ్యేలా హామీ ఇచ్చారు. మారుమూల తాండాలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని అందించడం, స్థానిక సంస్థలకు సాధికారత కల్పించడం వంటి ఆయన కృషి వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఈ అవార్డులు లభించాయి.
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఏపీ 24వ స్థానంలో ఉండేది. రాష్ట్రీయ గ్రామస్వరాజ్ అభియాన్, జల్ సంచయ్-జన్ భాగీదారీ కార్యక్రమాలలో ఈ శాఖ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.