స్నేహితుడితో కలిసి స్కూల్కు తీసుకెళ్లే ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం... బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక
ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన స్నేహితుడితో కలిసి పాఠశాలకు సుకెళ్లే ఆటో డ్రైవర్ ఒకరు 14 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి తెగబడ్డాడు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చి, పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కర్నూలు నగర శివారు గ్రామానికి చెందిన ఓ బాలిక రోజూ ఆటోలో పాఠశాలకు వెళ్లేది, ఆటో డ్రైవర్ బోయ మహేంద్ర ఆ బాలికపై కన్నేశాడు. తర్వాత మాయ మాటల చెప్పి ఆ బాలికను లోబరుచుకుని తన స్నేహితుడైన ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ తెలుగు శివకుమార్తో కలిసి లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. పైగా ఈ విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తామని హెచ్చరించడంతో ఆ బాలిక భయపడిపోయి మిన్నకుండిపోయింది. ఇదే అదునుగా భావించిన కామాంధులు.. ఆ బాలికపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి తెగబడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలిక గర్భందాల్చింది.
అయితే, ఆ బాలిక అనారోగ్యానికి గురికావడంతో ఈ నెల 28వ తేదీన తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా వైద్యులు పరీక్షించి గర్భవతి అని తేల్చారు. పైగా, అదే రోజు ఆమె మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మైనర్ బాలిక ప్రసవించడంతో వైద్యులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు.
ప్రస్తుతం ఆ బాలిక, పసికందు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారుల సమక్షంలో ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందని బాధితురాలి కుటుంబం చెబుతుంటే.. పోలీసులు మాత్రం కేసు నమోదు చేసి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చబుతున్నారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై మహిళా సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.