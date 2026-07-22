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ఏపీలో కొత్తగా ఏడు కోవిడ్ కేసులు.. 26కి చేరిన యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంగళవారం ఏడు కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 26కి చేరింది. ఆరోగ్య శాఖ వివరాల ప్రకారం, కొత్త కేసులలో గుంటూరు నుండి నాలుగు, తూర్పు గోదావరి నుండి రెండు, బాపట్ల నుండి ఒక కేసు ఉన్నాయి.
ఇప్పటివరకు మొత్తం 145 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. అత్యధికంగా కడపలో ఎనిమిది కేసులు నమోదవ్వగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరు (ఆరు), తూర్పు గోదావరి (మూడు), కాకినాడ (రెండు) మరియు బాపట్ల (రెండు) ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం, ఏలూరు, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల నుండి ఒక్కో కేసు నమోదైంది.
మొత్తం 26 యాక్టివ్ కేసులలో, 10 మంది రోగులు ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతుండగా, తొమ్మిది మంది హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. ముగ్గురు రోగులు కోలుకున్న తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న నలుగురు కోవిడ్-19 రోగులు రాష్ట్రంలో మరణించారని ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.
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జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.