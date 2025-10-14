అమరావతిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ - 24 ప్లాట్ఫారమ్లు, నాలుగు టెర్మినల్స్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రాజధాని అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారే దిశగా పయనిస్తోంది. భారతదేశ రైల్వే నెట్వర్క్ను విస్తరించే ఒక మైలురాయి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ అమరావతి సమీపంలో నిర్మించబడుతోంది. దీనిని న్యూయార్క్ గ్రాండ్ సెంట్రల్ టెర్మినల్, లండన్లోని సెయింట్ పాన్క్రాస్ స్టేషన్ స్థాయిలో రూపొందించారు.
ఆధునిక విమానాశ్రయం వలె ప్రణాళిక చేయబడిన ఈ స్టేషన్ 1,500 ఎకరాలలో 24 ప్లాట్ఫారమ్లు, నాలుగు టెర్మినల్లతో విస్తరించి ఉంటుంది. ఇది రోజుకు 3,00,000 మంది ప్రయాణీకుల కెపాసిటీని కలిగివుంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్లో రూ.2,245 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఇందులో 57 కి.మీ బ్రాడ్-గేజ్ లైన్, కృష్ణ నదిపై 3.2 కి.మీ వంతెన, చెన్నై, కోల్కతా, హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు ప్రత్యక్ష రైలు సంబంధాలు ఉన్నాయి.
అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీ, ఆర్థిక వృద్ధి, అభివృద్ధికి బలమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ నిర్మాణం రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలలో పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.