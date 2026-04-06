2027 గోదావరి పుష్కరాలు.. మహా కుంభమేళా తరహాలో ప్రయాగ్ మోడల్
2027 గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా అమలు చేసేందుకు, ప్రయాగలోని మహా కుంభమేళాలో ఏర్పాట్లను అధ్యయనం చేయడానికి ఉత్తరప్రదేశ్కు ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హరీష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు.
రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాట్లను సమీక్షించిన డీజీపీ, ప్రయాగ్ మోడల్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని, అన్ని ఘాట్లలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఒక సమీకృత కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్ర, జిల్లా సరిహద్దుల వద్ద ట్రాఫిక్ను నియంత్రించేందుకు కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలన్నారు. ఘాట్ల వద్ద జనసమూహాలను నిజ సమయంలో పర్యవేక్షించడానికి డ్రోన్లను ఉపయోగించాలని, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ల ద్వారా సమాచారాన్ని ప్రసారం చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి, సంయుక్త కార్యాచరణ బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఆస్ట్రామ్ వంటి ఏఐ ఆధారిత ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వ్యవస్థలను ఉపయోగించాలని, ఓఎన్జీసీ హెలికాప్టర్లతో వైమానిక సర్వేలు నిర్వహించాలని, ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లను మోహరించాలని కూడా గుప్తా సూచించారు.
యాత్రికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి అత్యవసర మార్గ ప్రణాళిక, టీటీడీతో సంప్రదింపులు, ఘాట్ల అంతటా జనసమూహాలను సమానంగా పంపిణీ చేయడానికి సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
రాజమహేంద్రవరంలో ప్రస్తుత ట్రాఫిక్, జనాభా పోకడలను అంచనా వేసి తదనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్లౌడ్ కిచెన్ వ్యవస్థల ద్వారా సిబ్బంది కోసం కేంద్రీకృత భోజన సౌకర్యాల వంటి ఏర్పాట్లను కూడా ప్రతిపాదించారు.