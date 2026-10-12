Auto Driver: పార్కింగ్ వివాదం.. ఆటో డ్రైవర్ హత్య
నెల్లూరు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆర్.డి.టి. కాలనీలో ఆదివారం సాయంత్రం పార్కింగ్ విషయంలో చెలరేగిన వివాదం కారణంగా, చెన్నైకి చెందిన ముగ్గురు యువకులు వరుణ్ అనే 26 ఏళ్ల ఆటో డ్రైవర్ను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వరుణ్ తన ఆటోను పార్క్ చేసే విషయంలో ఆ ముగ్గురు యువకులతో వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ వివాదం ముదరడంతో, వారు అతనిపై కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశారు. సమాచారం అందుకున్న నెల్లూరు రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకట్ రెడ్డి, ఆయన బృందం వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతకు దారితీయడంతో పాటు, వరుణ్ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది. పార్కింగ్ వివాదమే ఈ హత్యకు కారణంగా భావిస్తున్న పోలీసులు, ఘటనకు సంబంధించిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.