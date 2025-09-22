OG: పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ చేసే హైరేటెడ్ సినిమా ఓజీ?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సంచలనం సృష్టించేందుకు సై అంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ త్వరలో ఓజీతో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నారు. సీబీఎఫ్సీ నుంచి ఏ సర్టిఫికేట్ కోసం ఓజీ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో 2011లో పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మొదటి హై-రేటెడ్ చిత్రం ఇది. ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ అదిరిపోతుందని తెలుస్తోంది.
అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సినిమాకు సీబీఎఫ్సీ ప్రకారం కోతలు తప్పవని టాక్. చేతి నరికివేతలు, శిరచ్ఛేదం, ఇతర హింసాత్మక సన్నివేశాల క్లోజప్ విజువల్స్ మొత్తం 1 నిమిషం 55 సెకన్లు కత్తిరించబడ్డాయి. బాధలో ఉన్న పిల్లలు, పోలీసు కంటెంట్ ఉన్న సన్నివేశాలు కూడా సెన్సార్ చేయబడ్డాయి. కట్స్ తర్వాత కూడా, ఈ చిత్రం 2 గంటల 34 నిమిషాలు నడుస్తుంది.
పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీలో అద్భుతమైన నటనను కనబరుస్తాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సినిమా విడుదల తర్వాతే పవన్ కెరీర్లో అరుదైన రేటింగ్కు అనుగుణంగా ఉందో లేదో నిర్ధారిస్తుంది.