North Andhra: అల్పపీడనం- ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తర తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు
ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తర తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని అమరావతిలోని ఐఎండీ నివేదించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున (గాలి వేగం గంటకు 40 - 50 కి.మీ.లకు చేరుకుంటుంది) సెప్టెంబర్ 5 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి, వెలుపల సముద్రంలోకి మత్స్యకారులు వెళ్లవద్దని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
బుధవారం ఇదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతంలో, రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా విజయనగరం జిల్లా గరివిడిలో 9 సెం.మీ, గంట్యాడ (విజయనగరం), జియ్యమ్మవలస (మన్యం)లో 8 సెం.మీ., వీరఘట్టంలో 7 సెం.మీ (మన్యం), రణస్థలం (శ్రీకాకుళం)లో (శ్రీకాకుళం) 6 సెం.మీ, బొండపల్లి (విజయనగరం), బొండపల్లిలో 5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.