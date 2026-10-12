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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (17:21 IST)

విశాఖపట్నంలో రూ.200 కోట్ల పెట్టుబడితో ఐటీఐలు.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (17:21 IST)
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విశాఖపట్నం క్లస్టర్‌లోని నాలుగు ఐటీఐలను రూ.200 కోట్ల పెట్టుబడితో ఆధునీకరించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏఎం/ఎన్ఎస్ ఇండియా సోమవారం నాడు వాటాదారుల ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ప్రధాన మంత్రి స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్ త్రూ అప్‌గ్రేడెడ్ ఐటీఐస్ పథకం కింద ఈ ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా, పీఎం-ఎస్ఈటీయూ జాతీయ స్టీరింగ్ కమిటీ విశాఖపట్నం క్లస్టర్ యొక్క వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి ప్రణాళికకు ఆమోదం తెలిపింది. 
 
ఈ ఆధునీకరణ పనులు, నిర్వహణ బాధ్యతలను చేపట్టేందుకు ఒక ప్రత్యేక సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థ (ఎస్పీవీ)లో ఆర్సెలర్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా 51 శాతం వాటాను కలిగి ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చెరో 24.5 శాతం వాటాను కలిగి ఉంటాయి. 
 
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా నాలుగు పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థల విద్యార్థులకు పరిశ్రమకు అవసరమైన ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలు లభిస్తాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. 
 
శిక్షణా సదుపాయాలను ఆధునీకరించడం, సాంకేతిక విద్యలో పరిశ్రమల నైపుణ్యాన్ని జోడించడం ద్వారా, విద్యార్థుల ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడం, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో వారు భాగస్వాములయ్యేలా చేయడం ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యమని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నంలోని కంచరపాలెంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఐటీఐ (పాతది) ప్రధాన శిక్షణా కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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