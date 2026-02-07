Yv Subba Reddy: అవును.. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగి వుండవచ్చు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డి
తిరుమల లడ్డూ తయారీలో అనేక రసాయనాలను ఉపయోగించినట్లు సీబీఐ సిట్ నివేదిక నిర్ధారించడంతో, ఈ విషయం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలకు ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు. ఈ నేపథ్యంలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించినట్లుగా లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు లేదని చెబుతూ వైకాపా దృష్టి మరల్చే రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది. కానీ లడ్డూ నమూనాలలో హానికరమైన రసాయనాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయన్న వాస్తవాన్ని వారు విస్మరిస్తున్నారు.
అయితే ఈ విషయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి అంగీకరించారు. ఈయన వైఎస్ జగన్కు చాలా సన్నిహిత బంధువు కూడా. ఈ విషయంపై మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి బహిరంగంగా మాట్లాడుతూ, "అవును, లడ్డూ నమూనాలలో రసాయనాలు, ఇతర పదార్థాలు ఉన్నాయని సిట్ నివేదిక చెప్పిందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని అందులో పేర్కొన్నారు. పామాయిల్, కెన్నెల్ ఆయిల్ ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి" అని అన్నారు.
నెయ్యిలో జంతు నెయ్యి కల్తీ కాలేదని.. కానీ మామూలు కల్తీ జరిగి ఉండవచ్చన్నారు. సిట్ ఈ మేరకు నివేదిక ఇచ్చింది కాబట్టి బాధ్యులపై చర్యుల తీసుకోవాలన్నారు. తనపైనే ఆరోపణలు వస్తున్న విషయంపైనా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. కల్తీ నెయ్యి విషయంలో తనకు ఏ పాపమూ తెలియదనన్నారు. అలా తెలిసి ఉంటే.. తాను ఎందుకు ల్యాబ్కు నెయ్యిని పంపుతానని ఆయన ప్రశ్నించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఏకసభ్య కమిషన్ కేవలం తమపై రాజకీయ కక్ష సాధింపు కోసమేనని చెప్పుకొచ్చారు. సీబీఐ దర్యాప్తు జరుగుతుండగానే కొత్తగా ఏకసభ్య కమిటీని వేయడం ద్వారా అసలైన నిజాలను దాచిపెట్టి, కేవలం రాజకీయంగా తమను టార్గెట్ చేయడమే లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. తాను ఎటువంటి విచారణకైనా సిద్ధమని, అవసరమైతే పాలీగ్రాఫ్ పరీక్ష కు కూడా తాను రెడీ అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
కాగా మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ స్వయంగా నెయ్యిలో రసాయనాలు, ఇతర పదార్థాలు ఉన్నాయని అంగీకరించడం, గత టీటీడీ బోర్డు నిర్లక్ష్యాన్ని చూపుతోంది. వైకాపా హయాంలో వారు నెయ్యి నాణ్యతను తనిఖీ చేయలేదు. ఇప్పుడు విచారణ నివేదిక బయటకు వచ్చిన తర్వాతే వారు కల్తీ నెయ్యిని వాడినట్లు అంగీకరిస్తున్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.