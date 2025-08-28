కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్- ఏపీ పారిశ్రామిక చరిత్రలో ఒక మైలురాయి.. ఐఫోన్ పార్ట్స్?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక పెట్టుబడికి నిలయంగా మారబోతోంది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడి సొంత నియోజకవర్గమైన కుప్పంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టును స్థాపించాలని యోచిస్తోంది. అల్యూమినియం రంగంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సంస్థ దాదాపు రూ.586 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇంటిగ్రేటెడ్ అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రూషన్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ఈ యూనిట్లో ఉత్పత్తి చేయబడిన అల్యూమినియం భాగాలను ఐఫోన్ ఛాసిస్, ఎన్క్లోజర్ల తయారీకి ముడిసరుకుగా సరఫరా చేస్తారు. ఇది కుప్పంను ఆపిల్ ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులో భాగం చేస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనకు త్వరలో రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రమోషన్ బోర్డు (SIPB) నుండి ఆమోదం లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా ఉంటుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుప్పం బెంగళూరు నుండి కేవలం 120 కిలోమీటర్లు, చెన్నై నుండి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇది పెట్టుబడిదారులు రెండు మెట్రో నగరాల బలమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే, హిందాల్కో యూనిట్ 2027 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు 1,000 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.