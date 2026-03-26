మార్కాపురం ఘటన: కుమారుడిని అలా కాపాడిన తల్లి
మార్కాపురం సమీపంలోని రాయవరం వద్ద, ఒక ప్రైవేటు బస్సు టిప్పర్ లారీని ఢీకొన్న ఘటనలో పలువురు సజీవ దహనం అయ్యారు. పలువురు ప్రయాణికులతో గమ్యస్థానానికి బయలుదేరిన ఆ బస్సు, చేరుకోవడానికి ఇంకా సుమారు ఒక గంట ప్రయాణం మిగిలి ఉండగా, గురువారం ఉదయం 6 గంటల తర్వాత ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
టిప్పర్ లారీని ఢీకొన్న తీవ్రత కారణంగా భారీగా చెలరేగిన మంటలు క్షణాల్లోనే బస్సును పూర్తిగా చుట్టుముట్టడంతో, ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో కనిగిరి మండలం, మండదివారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన 45 ఏళ్ల ఉప్పు రామదేవి ఒకరు.
ఆమె తన కుమారుడు మనోహర్తో కలిసి జగిత్యాల నుండి తమ స్వగ్రామానికి ప్రయాణిస్తున్నారు. మంటలు తీవ్రమై, బస్సు లోపల ఉన్న తెరలకు అంటుకోవడంతో, తన కుమారుడికి ప్రాణాపాయం పొంచి ఉందని రామదేవి గ్రహించారు.
తన కుమారుడిని కాపాడేందుకు చేసిన ఒక సాహసోపేత ప్రయత్నంలో, ఆమె కిటికీ ద్వారా తన కుమారుడిని బస్సు బయటకు నెట్టివేశారు. ఆమె కుమారుడు ప్రాణాలతో బయటపడగా, మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో రామదేవి బస్సు లోపలే చిక్కుకుపోయారు.
దాంతో ఆమెకు బయటపడే అవకాశం లేకుండా పోయింది. సహాయం అందకముందే, ఆమె ఆ మంటలకు ఆహుతయ్యారు. ఇలా ఆ తల్లి తన కుమారుడిని కాపాడి.. తను మాత్రం తిరిగి రాని లోకాలకు చేరుకుంది.