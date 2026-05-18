35మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు
బలూచిస్తాన్లోని మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్లో, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు 35 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. ముగ్గురు కీలకమైన సీనియర్ కమాండర్లను పట్టుకున్నాయి. మే 13న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో, గత నాలుగు రోజుల్లో 35 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించారని బలూచిస్తాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ ఆదివారం రాత్రి క్వెట్టాలో మీడియాకు తెలిపారు.
ఈ ఆపరేషన్ నిషేధిత 'తెహ్రీక్-ఎ-తాలిబాన్ పాకిస్తాన్, బలూచిస్తాన్లో వారికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న ఇతర గ్రూపులకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టబడిందని రింద్ పేర్కొన్నారు. పట్టుబడిన ముగ్గురు కమాండర్లు అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తులని, ఆ ప్రావిన్స్లో ఇంతకుముందు పట్టుబడిన మిలిటెంట్ల నుండి సేకరించిన నిఘా సమాచారం ఆధారంగా ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించబడిందని రింద్ పేర్కొన్నారు.
భద్రతా దళాలు మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలోని పలు స్థావరాలను కూడా ధ్వంసం చేశాయని రింద్ తెలిపారు. ఈ ఉగ్రవాద మూకలకు సహకరించేవారు, వీరిని నడిపించేవారు, ఆర్థిక సహాయం అందించేవారిని పట్టుకునే లక్ష్యంతో, విశ్వసనీయమైన, ఆచరణ సాధ్యమైన నిఘా సమాచారం ఆధారంగా ఆ ప్రావిన్స్లో అదనపు ఆపరేషన్లు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ తాజా ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఆపరేషన్కు సంబంధించి పాకిస్తాన్ సైన్యం ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Jonnavithula: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ లలిత
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
Manchu Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి టీజర్ తో రా కింగ్ ట్యాగ్ తో వస్తున్న మంచు మనోజ్
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.