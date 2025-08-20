Talakona: తలకోన సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మెరుగైన సౌకర్యాలు
తిరుపతి జిల్లాలోని తలకోనలోని శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మెరుగైన సౌకర్యాలను అందించడానికి, దాని చారిత్రక లక్షణాన్ని కాపాడటానికి, ఆలయ ప్రాంగణంలో భూమి పూజ నిర్వహించిన తర్వాత పునరుద్ధరణ పనులు ప్రారంభించబడ్డాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు మాట్లాడుతూ, వారసత్వ దేవాలయాలను సంరక్షించడానికి, సనాతన ధర్మాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఆలయ పునరుద్ధరణను చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.
రూ.18 కోట్ల సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా, మొదటి దశలో ఆలయ గర్భాలయం, అర్ధ మండపం, శ్రీ పార్వతి దేవి మందిరం, మహా మండపం పునరుద్ధరించబడతాయన్నారు. దీని కోసం టీటీడీ ఇప్పటికే రూ.2 కోట్లు మంజూరు చేసిందని బోర్డు చైర్మన్ తెలిపారు.
తదుపరి దశల్లో రాజ గోపురం, ముఖ మండపం, నంది మండపం, నవగ్రహ మండపం, సుబ్రమణ్యేశ్వర, వినాయక, అభయ ఆంజనేయ స్వామికి అంకితం చేయబడిన ఉప ఆలయాలు, ధ్వజ మండపం, కల్యాణ కట్ట, పుష్కరిణి, ఇతర సహాయక నిర్మాణాలు ఉంటాయి.
పనులు పురోగమిస్తున్న కొద్దీ అదనపు నిధులు దశలవారీగా విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. యెర్రవారిపాలెం మండలంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని వేలాది మంది భక్తులు సందర్శిస్తారు.
ముఖ్యంగా మహా శివరాత్రి, కార్తీక మాసం, నూతన సంవత్సర ఉత్సవాల సమయంలో, తలకోన జలపాతాల వద్ద కూడా వారు తరలివస్తారు. చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని, కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. వేంకటేశ్వర్, టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, భక్తులు హాజరయ్యారు.