శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
శుక్రవారం, 8 ఆగస్టు 2025 (18:50 IST)

12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థుల కోసం కొత్త టెక్ అకాడమీని ప్రారంభించిన ఫ్రెష్‌వర్క్స్- ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్

Freshworks and Edunet Foundation launch a new tech academy
హైదరాబాద్: ఫ్రెష్‌వర్క్స్, ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీని ప్రారంభించింది. ఇది హైదరాబాద్‌లోని యువతకు అధిక డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీ, కెరీర్-సంసిద్ధత నైపుణ్యాలతో సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక పరివర్తనాత్మక నైపుణ్య చొరవ. ఈ ప్రారంభ-దశ కార్యక్రమం, ఉన్నత మాధ్యమిక విద్యను పూర్తి చేసి, వెనుకబడిన నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులపై దృష్టి సారిస్తుంది, ముఖ్యంగా సామాజిక-ఆర్థిక సవాళ్ల కారణంగా ఉన్నత చదువులను కొనసాగించలేకపోయిన వారికి, ప్రత్యక్ష శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం ద్వారా టెక్ రంగంలో కెరీర్‌లను ప్రారంభించడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
 
అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఈరోజు అధికారికంగా, ఫ్రెష్‌వర్క్స్, ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్, CMR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్- టెక్నాలజీ యొక్క సీనియర్ నాయకత్వం సమక్షంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ ఈవెంట్‌లో విద్యార్థులు, భాగస్వాముల మధ్య ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంది, ఇది అభ్యాసకులు తమ ప్రారంభ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, నాయకులు కార్యక్రమం యొక్క దార్శనికత, లక్ష్యాలను వివరించడానికి ఒక వేదికను అందించింది.
 
ఈ చొరవలో భాగంగా, విద్యార్థులు ఫుల్-స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్‌పై దృష్టి సారించిన 1000 గంటల సమగ్ర పాఠ్యప్రణాళికకు లోనవుతారు, దీనికి ప్లేస్‌మెంట్ సంసిద్ధత, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాభివృద్ధి కూడా జోడించబడతాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య భాగం అనుభవపూర్వక అభ్యాసంపై దాని ప్రాధాన్యత, ఇందులో మూడు నెలలు తీవ్రమైన, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత శిక్షణకు కేటాయించబడ్డాయి. ఈ అకాడమీ, విద్యార్థులు కోర్సు పూర్తి కాగానే ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగా ఉండేలా, ప్రాథమిక భావనలను నిజ-ప్రపంచ సమస్య-పరిష్కారంతో మిళితం చేస్తుంది. దాని ప్రారంభ దశలో, అకాడమీ మొదటి బ్యాచ్‌లోకి 30 మంది, 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులను చేర్చుకుంటుంది. ఆర్థిక పరిమితుల కారణంగా ఏ విద్యార్థి వెనుకబడిపోకుండా చూసేందుకు, అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. ఒకసారి స్థాపించబడిన తర్వాత, ఈ కార్యక్రమం నగరం అంతటా మరియు బహుశా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది, తద్వారా టెక్నాలజీ కెరీర్‌లకు విస్తృత ప్రాప్యతను సృష్టిస్తుంది.
 
ఫ్రెష్‌వర్క్స్ యొక్క పరిశ్రమ అంతర్దృష్టులు మరియు ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్ యొక్క క్షేత్రస్థాయి నైపుణ్యాల మధ్య ఉన్న సమన్వయం ఈ చొరవ యొక్క ఒక ముఖ్య బలం. ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి, ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా, అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం ద్వారా సామాజిక గమనశీలతను ప్రోత్సహించే ఒక పునరావృతం చేయగల నమూనాని సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి, తద్వారా అభ్యాసం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ చొరవలో భాగంగా, ఔత్సాహిక యువతకు పరిశ్రమ-సంబంధిత నైపుణ్యాలను అందించడానికి CMR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్- టెక్నాలజీలో ఒక ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
 
ప్రవేశ పరీక్షతో ప్రారంభమయ్యే ఒక నిర్మాణాత్మక ఎంపిక ప్రక్రియ ద్వారా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నలుమూలల నుండి విద్యార్థులను సమీకరిస్తారు. అర్హత సాధించిన వారు విద్యార్థి-తల్లిదండ్రుల కౌన్సెలింగ్ సెషన్‌లకు హాజరవుతారు, ఇది వారి ప్రేరణ, ఆసక్తి, సంభావ్య ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రక్రియను అనుసరించి, జూలై 21న ప్రారంభమయ్యే మూడు వారాల బూట్‌క్యాంప్‌తో విద్యార్థులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎంపిక చేయబడతారు. ఈ బూట్‌క్యాంప్ విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం, క్రమశిక్షణ, కార్యక్రమం పట్ల నిబద్ధతను మూల్యాంకనం చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది, రాబోయే శిక్షణకు బలమైన పునాది వేయడంలో సహాయపడుతుంది.
 
ఈ చొరవ, టెక్నాలజీ విద్య ద్వారా జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించాలనే ఎడ్యునెట్ యొక్క విస్తృత లక్ష్యానికి ఒక వ్యూహాత్మక జోడింపు. మాధ్యమిక విద్యానంతర కీలక దశలో అభ్యాసకులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా, అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ నాణ్యమైన టెక్ విద్యకు ప్రాప్యతను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం మరియు భారతదేశపు అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విద్యార్థులను సుస్థిరమైన కెరీర్‌ల కోసం నిలబెట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్, శ్రీ నగేష్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఫ్రెష్‌వర్క్స్‌తో మా భాగస్వామ్యం, జీవితాలను మార్చగల విద్య యొక్క శక్తిపై మాకున్న ఉమ్మడి నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అకాడమీ ఆఫ్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ, విద్యార్థులకు కేవలం నైపుణ్యాలనే కాకుండా, నిజ-ప్రపంచ అనుభవాలను మరియు కెరీర్ దిశానిర్దేశాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, మేము ఆత్మవిశ్వాసం, సామర్థ్యం గల టెక్నాలజిస్ట్‌ల యొక్క కొత్త తరాన్ని నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఫ్రెష్‌వర్క్స్‌లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ, శ్రీ శ్రీధర్ గాదె జతచేస్తూ, ACT ప్రోగ్రామ్, టెక్ విద్యను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం మరియు ప్రాతినిధ్యం లేని వర్గాలకు మార్గాలు సృష్టించడం పట్ల ఫ్రెష్‌వర్క్స్ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది- ఇది మొదట FSSAతో ప్రారంభమైంది. ఎడ్యునెట్ మరియు CMR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్‌తో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా, మేము గ్రామీణ మరియు వలస నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన 30 మంది విద్యార్థులకు 15-నెలల ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పరిశ్రమ-సంబంధిత నైపుణ్యాలను అందిస్తున్నాము- తద్వారా వారు కేవలం ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగానే కాకుండా, భారతదేశపు మారుతున్న టెక్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌కు భవిష్యత్తుకు-సిద్ధంగా ఉండేలా చూస్తున్నాము, అని అన్నారు.
 
హైదరాబాద్ ఒక ప్రధాన టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో, అకాడమీ ఆఫ్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ వంటి కార్యక్రమాలు ఒక బలమైన, సమ్మిళిత ప్రతిభావంతుల బృందాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కేంద్రీకృత శిక్షణ, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత అభ్యాసం, బలమైన పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల వారధితో, ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలోని సేవలందని యువత యొక్క కెరీర్ మార్గాలపై శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోంది

Pranitha: అందమైన ప్రణిత సుభాష్ పవర్‌ఫుల్ రిటర్న్‌కు సిద్ధమవుతోందిదక్షిణాదిలో ఈ నటికి మంచి అభిమానుల సంఖ్య ఉంది. ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు ఆకర్షణ ఆమెను ప్రేక్షకుల అభిమానంగా మార్చాయి. సోషల్ మీడియాలో తన అందమైన క్లిక్‌లతో ప్రణిత అభిమానులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఆమె ఇటీవలి చిత్రాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొత్త ఫోటోలలో ఈ అందం అద్భుతమైన కానీ సరళమైన లుక్‌లో మెరుస్తుంది.

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలే

Rajani: రజనీకాంత్ స్టామినా 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా తగ్గెదేలేసరిగ్గా వారం రోజుల టైం వుంది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కొత్త సినిమా 'కూలీ' థియేటర్లలో భారీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. సత్యరాజ్, ఆమిర్ ఖాన్, నాగార్జున, సౌబిన్ షాహిర్ తోపాటు నటులతో అద్భుతమైన లైనప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్

Naga Shaurya : బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్ నుంచి నాగశౌర్య, విధి ఫస్ట్ సింగిల్హీరో నాగశౌర్య అప్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్. ఈ మూవీకి రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నాగశౌర్య జోడిగా విధి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మిస్తున్నారు. నాగ శౌర్య క్యారెక్టర్ ఇంటెన్స్ నేచర్ ని ప్రజెంట్ చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నాని

Nani: ది ప్యారడైజ్ నుంచి రగ్గడ్, స్టైలిష్ అవతార్‌లో నానినేచురల్ స్టార్ నాని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ గ్లోబల్ యాక్షనర్ 'ది ప్యారడైజ్' లో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చేయని క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ది ప్యారడైజ్ నుండి నేచురల్ స్టార్ నాని ఫస్ట్ లుక్ విడుదలై అభిమానులు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ అందుకుంది. నాని నెవర్ బిఫోర్ లుక్ టాక్ అఫ్ ది టౌన్ గా మారింది.

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్

Rukmini : కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి కనకావతి గా రుక్మిణి వసంత్ లుక్వరమహాలక్ష్మి పండుగ శుభ సందర్భంగా సినిమాటిక్ ఎపిక్ కాంతార చాప్టర్ 1నుంచి కనకావతి పాత్రలో హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ పాత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ను హోంబాలే ఫిల్మ్స్ లాంచ్ చేసింది. రిషబ్ శెట్టి రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2022 బ్లాక్‌బస్టర్ కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుండి ప్రశంసలు పొందింది.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
