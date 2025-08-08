హైదరాబాద్: ఫ్రెష్వర్క్స్, ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్తో కలిసి, అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీని ప్రారంభించింది. ఇది హైదరాబాద్లోని యువతకు అధిక డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీ, కెరీర్-సంసిద్ధత నైపుణ్యాలతో సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక పరివర్తనాత్మక నైపుణ్య చొరవ. ఈ ప్రారంభ-దశ కార్యక్రమం, ఉన్నత మాధ్యమిక విద్యను పూర్తి చేసి, వెనుకబడిన నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులపై దృష్టి సారిస్తుంది, ముఖ్యంగా సామాజిక-ఆర్థిక సవాళ్ల కారణంగా ఉన్నత చదువులను కొనసాగించలేకపోయిన వారికి, ప్రత్యక్ష శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం ద్వారా టెక్ రంగంలో కెరీర్లను ప్రారంభించడానికి ఒక నిర్మాణాత్మక మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఈరోజు అధికారికంగా, ఫ్రెష్వర్క్స్, ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్, CMR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్- టెక్నాలజీ యొక్క సీనియర్ నాయకత్వం సమక్షంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ ఈవెంట్లో విద్యార్థులు, భాగస్వాముల మధ్య ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంది, ఇది అభ్యాసకులు తమ ప్రారంభ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, నాయకులు కార్యక్రమం యొక్క దార్శనికత, లక్ష్యాలను వివరించడానికి ఒక వేదికను అందించింది.
ఈ చొరవలో భాగంగా, విద్యార్థులు ఫుల్-స్టాక్ డెవలప్మెంట్పై దృష్టి సారించిన 1000 గంటల సమగ్ర పాఠ్యప్రణాళికకు లోనవుతారు, దీనికి ప్లేస్మెంట్ సంసిద్ధత, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాభివృద్ధి కూడా జోడించబడతాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య భాగం అనుభవపూర్వక అభ్యాసంపై దాని ప్రాధాన్యత, ఇందులో మూడు నెలలు తీవ్రమైన, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత శిక్షణకు కేటాయించబడ్డాయి. ఈ అకాడమీ, విద్యార్థులు కోర్సు పూర్తి కాగానే ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగా ఉండేలా, ప్రాథమిక భావనలను నిజ-ప్రపంచ సమస్య-పరిష్కారంతో మిళితం చేస్తుంది. దాని ప్రారంభ దశలో, అకాడమీ మొదటి బ్యాచ్లోకి 30 మంది, 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులను చేర్చుకుంటుంది. ఆర్థిక పరిమితుల కారణంగా ఏ విద్యార్థి వెనుకబడిపోకుండా చూసేందుకు, అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. ఒకసారి స్థాపించబడిన తర్వాత, ఈ కార్యక్రమం నగరం అంతటా మరియు బహుశా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది, తద్వారా టెక్నాలజీ కెరీర్లకు విస్తృత ప్రాప్యతను సృష్టిస్తుంది.
ఫ్రెష్వర్క్స్ యొక్క పరిశ్రమ అంతర్దృష్టులు మరియు ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్ యొక్క క్షేత్రస్థాయి నైపుణ్యాల మధ్య ఉన్న సమన్వయం ఈ చొరవ యొక్క ఒక ముఖ్య బలం. ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి, ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా, అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం ద్వారా సామాజిక గమనశీలతను ప్రోత్సహించే ఒక పునరావృతం చేయగల నమూనాని సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి, తద్వారా అభ్యాసం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ చొరవలో భాగంగా, ఔత్సాహిక యువతకు పరిశ్రమ-సంబంధిత నైపుణ్యాలను అందించడానికి CMR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్- టెక్నాలజీలో ఒక ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రవేశ పరీక్షతో ప్రారంభమయ్యే ఒక నిర్మాణాత్మక ఎంపిక ప్రక్రియ ద్వారా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నలుమూలల నుండి విద్యార్థులను సమీకరిస్తారు. అర్హత సాధించిన వారు విద్యార్థి-తల్లిదండ్రుల కౌన్సెలింగ్ సెషన్లకు హాజరవుతారు, ఇది వారి ప్రేరణ, ఆసక్తి, సంభావ్య ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రక్రియను అనుసరించి, జూలై 21న ప్రారంభమయ్యే మూడు వారాల బూట్క్యాంప్తో విద్యార్థులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎంపిక చేయబడతారు. ఈ బూట్క్యాంప్ విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం, క్రమశిక్షణ, కార్యక్రమం పట్ల నిబద్ధతను మూల్యాంకనం చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది, రాబోయే శిక్షణకు బలమైన పునాది వేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ చొరవ, టెక్నాలజీ విద్య ద్వారా జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించాలనే ఎడ్యునెట్ యొక్క విస్తృత లక్ష్యానికి ఒక వ్యూహాత్మక జోడింపు. మాధ్యమిక విద్యానంతర కీలక దశలో అభ్యాసకులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా, అకాడమీ ఫర్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ నాణ్యమైన టెక్ విద్యకు ప్రాప్యతను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం మరియు భారతదేశపు అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విద్యార్థులను సుస్థిరమైన కెరీర్ల కోసం నిలబెట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్, శ్రీ నగేష్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఫ్రెష్వర్క్స్తో మా భాగస్వామ్యం, జీవితాలను మార్చగల విద్య యొక్క శక్తిపై మాకున్న ఉమ్మడి నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అకాడమీ ఆఫ్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ, విద్యార్థులకు కేవలం నైపుణ్యాలనే కాకుండా, నిజ-ప్రపంచ అనుభవాలను మరియు కెరీర్ దిశానిర్దేశాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, మేము ఆత్మవిశ్వాసం, సామర్థ్యం గల టెక్నాలజిస్ట్ల యొక్క కొత్త తరాన్ని నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఫ్రెష్వర్క్స్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ, శ్రీ శ్రీధర్ గాదె జతచేస్తూ, ACT ప్రోగ్రామ్, టెక్ విద్యను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం మరియు ప్రాతినిధ్యం లేని వర్గాలకు మార్గాలు సృష్టించడం పట్ల ఫ్రెష్వర్క్స్ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది- ఇది మొదట FSSAతో ప్రారంభమైంది. ఎడ్యునెట్ మరియు CMR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్తో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా, మేము గ్రామీణ మరియు వలస నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన 30 మంది విద్యార్థులకు 15-నెలల ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పరిశ్రమ-సంబంధిత నైపుణ్యాలను అందిస్తున్నాము- తద్వారా వారు కేవలం ఉద్యోగానికి-సిద్ధంగానే కాకుండా, భారతదేశపు మారుతున్న టెక్ ల్యాండ్స్కేప్కు భవిష్యత్తుకు-సిద్ధంగా ఉండేలా చూస్తున్నాము, అని అన్నారు.
హైదరాబాద్ ఒక ప్రధాన టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో, అకాడమీ ఆఫ్ కెరీర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ వంటి కార్యక్రమాలు ఒక బలమైన, సమ్మిళిత ప్రతిభావంతుల బృందాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కేంద్రీకృత శిక్షణ, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత అభ్యాసం, బలమైన పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల వారధితో, ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలోని సేవలందని యువత యొక్క కెరీర్ మార్గాలపై శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపడానికి సిద్ధంగా ఉంది.