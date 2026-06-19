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ఆదివాసీ పిల్లలకు టీచర్లు లేరు.. జాజుల బంధం స్కూల్ను పవన్ పట్టించుకుంటారా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వరించాయి. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్, జల్ సంచయ్ -జన్ భాగీదారీ విభాగాల్లో తొలిస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా గతంలో 24వ ప్లేసులో ఏపీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ .. నేడు దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఏఎస్సార్ జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలం, ములపేట పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మారుమూల గ్రామం జాజుల బంధంలోని కొండ ఆదివాసీ పిల్లలకు విద్యను అందించాలన్న హామీ ఇంకా నెరవేరలేదు.
ఎన్నో ఆశల మధ్య, ఒకటో తరగతి నుంచి 5వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం గత ఏడాది మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలను జిల్లా విద్యాశాఖ, మండల విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రారంభించారు. ఈ పాఠశాలకు ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిని కూడా నియమించారు. అయితే, ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఏడాది కాలంలో కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే పాఠశాలను సందర్శించారు. దీనివల్ల, ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాల ప్రధానంగా ఒక వాలంటీర్ ద్వారానే నడుస్తోంది.
కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై వారం గడిచినా, ఇప్పటివరకు ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు కూడా విధుల్లో చేరలేదు. అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నప్పటికీ, అంగన్వాడీ కేంద్రం నుండి ప్రాథమిక పాఠశాలకు మారిన ఎనిమిది మంది పిల్లలకు విద్య అందడం లేదు.
మాతృభూమి అనే సంస్థ రూ.70,000 ఖర్చుతో ఒక సాధారణ పాఠశాల షెడ్డును నిర్మించింది. అలాగే అక్కడ ఒక బ్లాక్బోర్డ్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఉపాధ్యాయుడు లేకపోవడంతో, ఆ పిల్లలు చదువుకోవడానికి బదులుగా పశువులను కాస్తూ తమ రోజులను గడుపుతున్నారు. కొండతమలి వెంకట్రావు, కొండతమలి జగ్గారావుతో సహా పలువురు గ్రామస్తులు ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం ఏఎస్సార్ జిల్లా కలెక్టర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
వారపు రోజుల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి ఒక శాశ్వత ఉపాధ్యాయుడిని నియమించడం, పుస్తకాలు, యూనిఫాంలను పంపిణీ చేయడం, అలాగే మధ్యాహ్న భోజనంలో భాగంగా పిల్లలకు బియ్యం, కోడిగుడ్లు అందించడం వంటివి వారి ప్రధాన డిమాండ్లుగా వున్నాయి.
కొండు ఆదివాసీ వర్గానికి విద్య అనేది కేవలం అవకాశాలకు మార్గం మాత్రమే కాదు, అట్టడుగున పడిపోయిన స్థితి నుండి బయటపడేందుకు ఒక జీవనాధారం కూడా. ఉపాధ్యాయుడు లేకపోవడం వల్ల, ఆశాకిరణంగా ఉండాల్సిన ఆ పాఠశాల ఇప్పుడు నిశ్శబ్ద షెడ్డుగా మారిపోయిందని వెంకట్రావు పేర్కొన్నారు.
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