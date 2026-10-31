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Written By సెల్వి సెల్వి

Weather forecast.. నవంబర్ 1, 2026.. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (19:29 IST)
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weather forecast
నవంబర్ 1, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణ సూచన వివరాలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్ (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ, గుంటూరు).. తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి.
 
వాతావరణ పరిస్థితులు: అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్టంగా 29°C నుండి 34°C వరకు, రాత్రిపూట కనిష్టంగా 20°C నుండి 23°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
రాయలసీమ (తిరుపతి, కడప, అనంతపురం, కర్నూలు): వాతావరణ పరిస్థితులు: ఈ ప్రాంతమంతటా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు మరియు బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్టంగా 30°C నుండి 32°C వరకు, రాత్రిపూట కనిష్టంగా సుమారు 21°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
హైదరాబాద్ : వాతావరణ పరిస్థితులు: ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా స్పష్టంగా ఉండి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు లేదా సాయంత్రం వేళ జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్టంగా 30°C నుండి 31°C వరకు, రాత్రిపూట చల్లని వాతావరణంతో 18°C ​​నుండి 20°C వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
ఉత్తర - తూర్పు తెలంగాణ (వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్): వాతావరణ పరిస్థితులు: ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. ఉదయపు వేళల్లో స్వల్ప పొగమంచు, సాయంత్రం వేళల్లో ఆహ్లాదకరమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్టంగా 31°C, రాత్రిపూట కనిష్టంగా సుమారు 19°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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