నవంబర్ 7, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంది?
శనివారం, నవంబర్ 7, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల (తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం...తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: హైదరాబాద్తో సహా చాలా జిల్లాల్లో సాధారణంగా పొడిగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగటిపూట కొద్దిగా వెచ్చగా, తేమగా ఉంటుంది.
weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 28 డిగ్రీల నుంచి 30 డిగ్రీల వరకు
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 19 డిగ్రీల నుంచి 21 డిగ్రీల వరకు
గాలి - తేమ: తేలికపాటి నుండి మధ్యస్థ తూర్పు, ఈశాన్య గాలులు (గంటకు 10-15 కి.మీ. వేగంతో) వీస్తాయి. గాలిలో తేమ 65–75 శాతం మధ్య ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం వాతావరణ పరిస్థితులు: ఎంపిక చేసిన తీరప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలి హెచ్చరిక: తీరప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది, అప్పుడప్పుడు గంటకు 50 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29 డిగ్రీల నుంచి 31 డిగ్రీల వరకు
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 22 డిగ్రీల నుంచి 24 డిగ్రీల వరకు
రాయలసీమ వాతావరణ పరిస్థితులు: ఆకాశం ఎక్కువగా నిర్మలంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతానికి ఎటువంటి తీవ్రమైన వాతావరణ లేదా భారీ వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడలేదు.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29 డిగ్రీల నుంచి 32 డిగ్రీల వరకు
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 19 డిగ్రీల నుంచి 21 డిగ్రీల వరకు