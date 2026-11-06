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Written By సెల్వి సెల్వి

నవంబర్ 7, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంది?

weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (21:57 IST)
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weather forecast
శనివారం, నవంబర్ 7, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల (తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం...తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: హైదరాబాద్‌తో సహా చాలా జిల్లాల్లో సాధారణంగా పొడిగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగటిపూట కొద్దిగా వెచ్చగా, తేమగా ఉంటుంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 28 డిగ్రీల నుంచి 30 డిగ్రీల వరకు 
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు: 19 డిగ్రీల నుంచి 21 డిగ్రీల వరకు 
 
గాలి - తేమ: తేలికపాటి నుండి మధ్యస్థ తూర్పు, ఈశాన్య గాలులు (గంటకు 10-15 కి.మీ. వేగంతో) వీస్తాయి. గాలిలో తేమ 65–75 శాతం మధ్య ఉంటుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం వాతావరణ పరిస్థితులు: ఎంపిక చేసిన తీరప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
గాలి హెచ్చరిక: తీరప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది, అప్పుడప్పుడు గంటకు 50 కి.మీ. వరకు ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29 డిగ్రీల నుంచి 31 డిగ్రీల వరకు
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 22 డిగ్రీల నుంచి 24 డిగ్రీల వరకు 
 
రాయలసీమ వాతావరణ పరిస్థితులు: ఆకాశం ఎక్కువగా నిర్మలంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతానికి ఎటువంటి తీవ్రమైన వాతావరణ లేదా భారీ వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడలేదు. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29 డిగ్రీల నుంచి 32 డిగ్రీల వరకు 
రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 19 డిగ్రీల నుంచి 21 డిగ్రీల వరకు
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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