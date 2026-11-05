నవంబర్ 6, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..
ఆంధ్రప్రదేశ్: ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు. మురసు తుఫాను అవశేషాల ప్రభావం తీరప్రాంతమంతటా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయి.
weather forecast
రాయలసీమ: ఆకాశం చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీస్తాయి.
తెలంగాణ: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - మధ్య జిల్లాలు: పాక్షికంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి జల్లులు లేదా చినుకులు పడతాయి. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 28°C-31°C (82°F-88°F) వరకు ఉండగా, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 19°C-22°C (66°F-71°F) వరకు ఉంటాయి.
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన ఈదురు గాలులతో పాటు మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.