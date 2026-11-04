నవంబర్ 5, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంది?
నవంబర్ 5, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణ అంచనా :
weather forecast
ఒంగోలు ప్రాంతం సమీపంలో తీరాన్ని తాకిన తీవ్ర తుఫాను వ్యవస్థ (మురసు తుఫాను), తూర్పు తెలంగాణ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా భూభాగంలోకి కదులుతున్నప్పుడు బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారింది. ఇది మరింతగా బలహీనపడి స్పష్టమైన అల్పపీడన ప్రాంతంగా మారే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 5 ప్రాంతీయ వాతావరణ సూచన
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ - యానాం: తేలికపాటి నుండి మోస్తరుగా చెదురుమదురు వర్షాలు, అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి.
ప్రధాన ప్రాంతాలు: కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, కాకినాడ, విశాఖపట్నం జిల్లాలు.
రాయలసీమ: పరిస్థితులు: సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన ప్రాంతాలు: తిరుపతి, చిత్తూరు, అనంతపురం.
తెలంగాణ వాతావరణం: చాలా జిల్లాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తూర్పు, దక్షిణ జిల్లాల్లో (ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ పరిసర ప్రాంతాలు) తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ నగరం: పాక్షికంగా లేదా సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C (84°F), రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21°C (69°F) వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.