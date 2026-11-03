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  4. Telugu States weather forecast on 04,11,2026
Written By సెల్వి సెల్వి

Weather forecast.. నవంబర్ 4, 2026.. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:00 IST)
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Weather forecast
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) బుధవారం, నవంబర్ 4, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచనలు మరియు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.
 
తెలంగాణ హెచ్చరికలు- సూచనలు: అక్కడక్కడ, ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్‌తో సహా ఈశాన్య మరియు తూర్పు జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
సాధారణ పరిస్థితులు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, ఈదురు గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ.) వీచే అవకాశం ఉంది.
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం వుంది.
 
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 28°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 20°C.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ హెచ్చరికలు - సూచనలు: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, మెరుపులు, అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
రాయలసీమ ప్రాంతం: చాలా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపాతం, సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
 
సముద్ర హెచ్చరిక: సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, తీరప్రాంతంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం కారణంగా మత్స్యకారులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించడమైనది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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