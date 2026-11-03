Weather forecast.. నవంబర్ 4, 2026.. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) బుధవారం, నవంబర్ 4, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచనలు మరియు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.
Weather forecast
తెలంగాణ హెచ్చరికలు- సూచనలు: అక్కడక్కడ, ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్తో సహా ఈశాన్య మరియు తూర్పు జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
సాధారణ పరిస్థితులు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, ఈదురు గాలులు (గంటకు 30-40 కి.మీ.) వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం వుంది.
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 28°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 20°C.
ఆంధ్రప్రదేశ్ హెచ్చరికలు - సూచనలు: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, మెరుపులు, అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ ప్రాంతం: చాలా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపాతం, సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
సముద్ర హెచ్చరిక: సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, తీరప్రాంతంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం కారణంగా మత్స్యకారులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించడమైనది.