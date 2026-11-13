నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధిలో పోర్టులే కీలక పాత్ర : కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ
దేశాభివృద్ధికి పోర్టులే పట్టుకొమ్మలు అని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. విశాఖపట్టణం వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సు రెండో రోజున ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 'సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం, పోర్టులు ఉండటం ఏపీకి చాలా ఉపయోగం. రాష్ట్రంలోని అనేక పోర్టులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నాం.
హైవేలు, గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్లు.. ఏపీకి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉన్నాయి. ఎగుమతులు, దిగుమతుల అభివృద్ధికి లాజిస్టిక్స్ ఖర్చు బాగా తగ్గాలి. బెంగళూరు - విజయవాడ కారిడార్తో 110 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గింది. రాయపూర్ - విశాఖ కారిడార్ ప్రాజెక్టు 96 శాతం పూర్తయ్యింది. ఇది ఏపీ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దేశంలోనే అతిముఖ్య ప్రాజెక్టుగా రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్ నిలుస్తుంది.
విశాఖ - మచిలీపట్నం కారిడార్.. ఏపీ అభివృద్ధికి కీలకం. భవిష్యత్తులో ఏపీ అభివృద్ధిలో పోర్టులే ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. వచ్చే జనవరి నాటికి బెంగళూరు - చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ వే పూర్తవుతుంది. బెంగళూరు - చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్వేతో తమిళనాడు, ఏపీ, కర్ణాటకకు లాభం. ఖరగ్పూర్ - అమరావతి కారిడార్ వస్తే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం పోర్టులకు మేలు కలుగుతుంది. ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కలిపేందుకు అనేక కారిడార్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. అమరావతి చుట్టూ 192 కిలోమీటర్ల రింగ్రోడ్డు వస్తోంది అంటూ ఆయన వివరించారు.